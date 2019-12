Nový průzkum CVVM: ANO pod 30%, Piráti přeskočili ODS

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v prosinci 2019, podle informací Centra pro výzkum veřejného mínění by se jich zúčastnilo 62 % občanů Česka. CVVM přišlo s volebním modelem, který ukazuje aktuální preference voličů a zobrazuje pravděpodobnou volební účast. Dle dat získaných za období 30. 11. až 11. 12. 2019 by dle CVVM mělo největší podporu ANO, s odstupem následované Piráty. V závěsu za nimi by bylo ODS.

Výzkumu se zúčastnilo celkem 1034 lidí ve věku od 15 let, z toho 1007 bylo 18 let a více. Autoři výzkumu uvádějí, že oznámení auditní zprávy o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, které proběhlo 1. prosince, tedy na počátku sběru dat, a obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo ze 4. prosince, se ve výzkumu nijak neodrazily.

ANO (29,5 % podpory voličů) si pohoršilo proti listopadu o půl procenta, oproti říjnu dokonce o čtyři procentní body. Piráti (14 %) se vrátili po listopadovém propadu znovu před ODS (12,5 %). Do Poslanecké sněmovny by se dostaly i ČSSD (10 %) a KSČM (8 %). KDU-ČSL (6,5 %) třetí měsíc po sobě mírně roste a do sněmovny by pronikla zřejmě i SPD (5,5 %). Parlamentní strany STAN a TOP 09 jsou podle prosincového modelu pod 5 %.

Autoři průzkumu ale připomínají , že se nejedná o předpověď výsledků voleb, ale pouze o informace o rozložení voličské podpory v průběhu sběru dat a celý model pracuje s hypotetickými čísly. Zohledňuje se váhání voličů mezi jednotlivými stranami a pracuje s odpověďmi na otázky volební účasti, volbu strany a jistotu volby.

"Do modelu vstupují respondenti na základě deklarované volební účasti vždy s vahou podle zvolené odpovědi. Každý respondent má tedy podle své odpovědi přiřazen koeficient vyjadřující pravděpodobnost účasti ve volbách. Osoby, které zvolily odpověď "rozhodně ano" mají pravděpodobnost 100%, "spíše ano" 75%, "spíš ne" a "nevím" 25%. U respondentů, kteří zvolili možnost "rozhodně ne", předpokládáme nulovou pravděpodobnost účasti a na otázku na volbu strany již neodpovídají," vysvětluje autor výstupního modelu Matouš Pilnáček

Pokud by parlamentní volby proběhly v prosinci, zúčastnilo by se jich 62 % Čechů, z nichž 38 % odpovědělo "rozhodně ano" a 24 % "spíše ano". Z respondentů 32 % svoji účast vyloučilo, přičemž 24 % si bylo naprosto jistých, že k volbám nepůjdou. Osm procent dotázaných zaškrtlo možnost "spíše ne". Zbylých 6 % respondentů bylo nerozhodných. Potenciální volební účast zjištěná tímto výzkumem je dle autorů studie srovnatelná s reálnou účastí ve volbách v říjnu 2017, kdy k volbám přišlo 60,8 % Čechů.

Součástí výzkumu byly i stranické preference voličů. Autoři výzkumu upozorňují, že preference ukazují pouze rozložení sympatií k jednotlivým politickým stranám, nikoli reálné volební chování a rozhodně je nejde zaměnit s volebním modelem. Připomínají také, že zhruba třetina populace žádné "stranické vyznání" nemá.

Nejvíce sympatií chovají voliči k hnutí ANO (20,5 %), Pirátům (9,5 %) a ODS (9 %). Sociální demokraté oslovili 7 % voličů, komunisté 5,5 %, SPD 3 %, KDU-ČSL 4,5 % a STAN 2,5 %. Trikolóra a TOP 09 zaujali shodně 2 % respondentů, Zelení jedno procento. Svobodní a ostatní strany zaujali pouhé půlprocento potenciálních voličů.

Žádnou ze stran nepreferuje 8 % účastníků výzkumu a 24,5 % k volbám v žádném případě nehodlá jít a nepreferují tak žádnou politickou stranu.