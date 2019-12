Premiér Andrej Babiš v Ostravě jednal se zástupci společností OKD a Liberty, uctil také památku 13 horníků

Předseda vlády ČR Andrej Babiš společně s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem navštívili v pátek 20. prosince 2019 Ostravu. Na programu měli jednání se živnostníky, s vedením Liberty Ostrava, s odbory i s vedením OKD. V odpoledních hodinách uctili památku 13 horníků, kteří před rokem přišli o život během neštěstí v dole ČSM-Sever.





Premiér Andrej Babiš společně s místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem se nejprve setkali s živnostníky. Hlavním bodem jednání bylo představení Živnostenského balíčku, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími resorty a úřady. Cílem balíčku je snížení administrativní zátěže pro malé a střední podnikatele. Balíček obsahuje 10 opatření, která by měla firmám usnadnit život.

„Debata byla velice užitečná. Chceme hlavně snížit byrokracii a něco pro podnikatele udělat. Vyzvali jsme podnikatele, aby nás kontaktovali, když mají problémy. Jsme připraveni je řešit,“ sdělil po setkání Andrej Babiš.

Předseda vlády s vicepremiérem poté jednali s novým generálním ředitelem Liberty Ostrava Pascalem Genestem. Firma je součástí skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci, ve více než 200 lokalitách na šesti kontinentech. Následně Andrej Babiš hovořil s představiteli odborových organizací ocelářských firem. Mezi témata patřilo například uplatnění české stavební oceli na trhu EU či ochrana a zvýšení konkurenceschopnosti evropského ocelářství.

„Setkali jsme se s novým majitelem a očekáváme, že bude plnit své sliby a firma bude investovat do nových technologií. Domluvili jsme se, že na úrovni Evropy budeme pomáhat, protože je ohrožen celý ocelářský průmysl. Odboráři na nás apelují, ať pomáháme celému průmyslu. Jsme připraveni podpořit tento region, proto jsme přijeli,“ okomentoval setkání předseda vlády.

Tématy jednání s vedením společnosti OKD byla aktuální situace ve firmě, zajištění provozních prostředků společnosti po dočerpání finanční rezervy z předcházejících období a výhledy na rok 2020. OKD je jediná černouhelná těžební společnost v České republice a z hlediska objemu těžby je jednou z pěti největších firem v Evropě. Zároveň patří mezi významné zaměstnavatele v regionu.

„Jednali jsme hlavně o budoucnosti firmy. Stát jednoznačně chce, aby firma OKD těžila co nejdéle. OKD je klíčová firma regionu. Příští rok se plánuje navýšení těžby o 300 000 tun na 3,5 milionu tun. Ptali jsme se, kolik uhlí z těžby zůstává v regionu. Z 3,5 milionu tun zůstávají v regionu 2 miliony tun, je to důležité i pro další firmy v regionu. Podstatné je získat co nejvíce financí z evropských struktur. Cílem je vyjednat v Evropě peníze na podporu Moravskoslezského kraje a dalších krajů, kde stále máme těžbu uhlí,“ řekl Andrej Babiš po jednání.

Na závěr pracovní cesty premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček uctili památku 13 horníků, kteří před rokem přišli o svůj život během důlního neštěstí v dole ČSM-Sever. Součástí pietního aktu ve Stonavě za účastni zástupců společnosti OKD, obce Stonava, pozůstalých, státní správy, záchranářů, široké hornické obce a dalších pozvaných hostů, bylo posvěcení žulového monumentu ve tvaru slzy od sochaře Martina Kuchaře.

„Do Ostravy jsem se vydal proto, že dnes je to přesně rok od neštěstí v dole ČSM ve Stonavě. Zahynulo zde celkem 13 horníků. Pro celou naši zemi je bilance 13 obětí a dalších deseti zraněných horníků dnem největšího důlního neštěstí v novodobé historii. Velice si vážím veškeré projevené solidarity a všech dárců, kteří zasílali své dary a finanční prostředky Nadaci OKD a Spolku svaté Barbory pro nezaopatřené děti, které zůstaly po tomto neštěstí sirotky,“ uvedl předseda vlády na pietním aktu.