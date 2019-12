Graf dne: Historická data ukazují, že index S&P 500 by letošní výkony neměl v příštím roce překonat

V prosinci se jako obvykle finanční periodika předhánějí v prognózách vývoje na finančních trzích v příštím roce. Středobodem zájmu jsou letos americké akcie, které bez ohledu na těch pár zbývajících seancí mají za sebou výjimečný rok. Index S&P 500 dosud v roce 2019 vzrostl o 27 %. Podívali jsme se na roční zhodnocení tohoto indexu od roku 1950 (viz graf). V případě, že index rostl o více než čtvrtinu, tak se mu v následujícím roce nepodařilo tento výsledek překonat. Dobrou zprávou naopak je, že pouze 2x (1981,1990) následoval po takto výrazném růstu propad výkonnosti indexu do negativního teritoria. A co se týká té předpovědi na příští rok, čtenáři rubriky Markets Live agentury Bloomberg očekávají závěrečnou cenu indexu S&P 500 v příštím roce na úrovni "pouhých" 3150 bodů. To by znamenalo pokles ze současných úrovní o necelá 2 %.

Roční výkonnost indexu S&P 500 od roku 1950 v %. Červeně jsou znázorněny sloupce (roky), ve kterých probíhala recese. Zdroj: Bloomberg