ČNB: Analýza sladěnosti ukazuje relativně malou míru rizik spojených s přechodem na euro

Analýza ukazuje na

relativně nízkou míru rizik spojených s případným přijetím eura . Přechod na společnou evropskou měnu by měl ještě zvýšit přínosy, které pro Českou republiku vyplývají z intenzivního zapojení do mezinárodních ekonomických vazeb. Na druhé straně s případným přijetím eura zůstávají spojena některá rizika, zejména nedokončený proces reálné ekonomické konvergence ČR k eurozóně a přetrvávající odlišná struktura našeho hospodářství s vysokým podílem průmyslu na HDP . Po přijetí by se také snížila stabilizační role rozpočtové politiky.