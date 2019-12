Libra jako na houpačce

Po tom, co minulý týden vyhráli předčasně britské parlamentní volby konzervativci v čele s Borisem Johnsonem, ovládla trhy euforie. Pro stát to totiž znamená odchod z Evropské unie s dohodou, čímž se konečně vyjasnila nejistota kolem brexitu. Britská libra v reakci na výsledky stoupla na hodnotu 1,3411 USD. Jen pár dní po volbách se však měna dostává blízko k předcházející úrovně v důsledku oznámení Johnsona o tom, že plánuje legislativně vyloučit prodloužení přechodného období, které má trvat do 31. ledna 2020.

Když po volbách stoupla hodnota měnového páru GBP/USD z hodnoty 1,3074 na 1,3494, což představuje růst o 3,2 procenta, v první půlce tohoto týdne se propadla do červených čísel.

Důvodem oslabení měny, která si odepsala tři procenta a během středečního obchodního dne se pohybovala okolo úrovně 1,3082 USD, bylo oznámení, že britský premiér chce legislativně ukotvit, aby nebylo možné prodloužit dobu odchodu Británie z Evropské unie o další období.

Měnový pár si odpisoval z hodnoty i během čtvrtečního obchodního dne, kdy se propadl na úroveň 1,3016 i v důsledku nervozity z pátku 20. prosince, kdy má být návrh zákona předložený Dolní sněmovně britského parlamentu. V případě, že návrh parlamentem projde a dohoda o odchodu Británie nebude schválená do konce ledna, do hry by se opět mohla dostat i možnost tvrdého brexitu. Zastáncové EU se však jasně vyjádřili, že udělají všechno proto, aby byla dohoda uzavřená, což může mít značný vliv na další vývoj hodnoty britské měny.

Na hodnotu libry mohou mít z dlouhodobého hlediska vliv i jednání mezi Británií a USA, které mají za cíl vytvoření obchodní dohody. Rokování se však nikam nepohnou, dokud je Británie součástí EU, takže mohou pokračovat až po dokončení brexitu. V případě jejich úspěšného dokončení by mohla hodnota měny posílit.