Německo vydá první „zelený dluhopis“ v druhé půlce roku 2020

Německo uvede svůj první zelený dluhopis s emisí v milionech eur v druhé půlce budoucího roku, aby využilo prosperující trh s udržitelnými financemi.

Německá spolková vláda má v úmyslu podporovat rozvoj udržitelných finančních trhů, a zvláště segmentu ekologického trhu vydáváním zelených cenných papírů v Německu.

„Zelený dluhopis“, který je součástí vládního úsilí o překlenutí splatného dluhu, bude navržen ve formě tzv. Zelených dvojitých dluhopisů.

To znamená, že vláda vydá „zelené dluhopisy“ se stejnou splatností a kupónem jako tradiční cenné papíry. Zelená dvojitá obligace nahradí část objemu aukcí konvenčních dvojitých dluhopisů.

V souladu se zavedenými zásadami zelených dluhopisů budou výnosy z vládních cenných papírů Německa úplně alokované na už existující výdaje s pozitivním ekologickým udržitelným účinkem.

Tento krok navazuje na dohodu, kterou dosáhly členské státy Evropské unie začátkem prosince o novém souboru pravidel upravující, které finanční produkty je možné označovat jako zelené a udržitelné.

Podle této dohody budou muset všechny finanční produkty, které tvrdí, že jsou ekologické anebo udržitelné, přesně uvádět, jaká část jejich investic je šetrná k životnímu prostředí.

Německá vláda celkově plánuje v roce 2020 půjčit víc peněz než v tomto roce.

Kromě dluhu spojeného s inflací plánuje agentura v budoucím roce vydat dluh ve výšce 210 miliard eur (231 miliard dolarů). V porovnáním s letošním rokem to bylo 196 miliard eur.

Agentura také plánuje vydat 148 miliard eur do dlouhodobějších nástrojů nominálního kapitálového trhu a 62 miliard eur do nástrojů peněžního trhu. Taktéž má v plánu emitovat 6 až 8 miliard eur do cenných papírů spojených s inflací.

Agentura musí převzít víc dluhů i přes očekávaný přebytek rozpočtu, protože musí splatit starý dluh, na který vláda nemá dostatek prostředků z běžných příjmů.

To znamená, že aukční kalendář je v souladu s rozpočtovou politikou kancléřky Angely Merkelové nevytvářet nový dluh, což je fiskální cíl známý jako černá nula.