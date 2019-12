ČEZ: Počerady si nenecháme, opci na prodej nevyužijeme. Od r. 2024 přejde elektrárna k Tykačovi

Podle člena představenstva ČEZ Pavla Cyraniho energetická společnost s největší pravděpodobností nevyslyší výzvy a prodá svou uhelnou elektrárnu Počerady do rukou společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. ČEZ se chce odpoutat od uhelné energetiky a proto nevyužije opci na prodej Počerad a ty by měly v roce 2024 za 2 mld. Kč přejít do rukou zmíněné firmy Proti prodeji se vzedmulo silné občanské hnutí, které vyjádřilo obavy, že v ryze soukromých rukou nebude kontrola nad největším emitentem skleníkových plynů v zemi na potřebné úrovni. Petici proti prodeji podepsalo více jak 12 500 lidí včetně mnoha známých osobností včetně expremiérů, bývalých ministrů životního prostředí a senátorů.Podle Cyraniho nejsou obavy na místě, protože provoz elektrárny bude podléhat zákonu, který připraví " uhelná komise" na jehož základě by se provoz uhelných elektráren měl utlumovat nehledě na formu provozovatele či vlastníka. Veřejný tlak by se mohl promítnout do finálního návrhu legislativy, který připraví zmíněná komise.Prodej Počerad kritizují také někteří menšinoví akcionáři, kteří v Počeradech vidí ideální příležitost pro výstavbu nového plynového zdroje.