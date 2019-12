Návrat „brexitu bez dohody“

Optimismus se u librových obchodníků příliš neohřál. I přesto, že výsledky předčasných voleb dokázaly britskou měnu posunout na nová maxima letošního roku, tento týden byly zisky zcela smazány. Nad librou se totiž objevil další strašák, jehož potenciál mnozí ztotožňují se sílou nervozity z brexitu bez dohody.

Korekce přišla poté, co do médií unikla informace o tom, že premiér Boris Johnson chce údajně do brexitového zákona včlenit pasáž o zákazu posunu limitu přechodného období po odchodu z EU, a to za současný termín na konci roku 2020. Do hry se tím dostal faktor o síle brexitu bez dohody, byť v poněkud jiné podobě, ale se stejnou nejistotou.

A bylo to vidět i na opčních trzích. Zajišťovací strategie risk reversal u páru GBPUSD, v ročním tenoru, byť nemám tak dlouhé časové rámce rád, vypadá těžce jinak než před volbami, a to směrem v neprospěch libry. Je však patrné, že pozorovaný propad sledovaného instrumentu neměl dlouhého trvání, což je však úděl takto dlouhých časových délek.

Každopádně, pokud bude dodatek zákona opravdu přijat, půjde z kurzotvorného hlediska o negativní proměnnou. Vinou oslabení, které přišlo již se spekulací o zafixování termínu konce tranzitního období, by však případný posun spotu nemusel být až tak výrazný. Nic to však nemění na tom, že nesdílíme natolik silný librový optimismus, který se objevoval v posledních týdnech. Proč taky sázet na libru, kterou stále zatěžuje nedokončený rozvod s EU, když se dá využít prostředí nízké volatility a v některých případech slušných úrokových diferenciálů, že…