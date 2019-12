Plánujete víkend v Krkonoších? Vítr a laviny ho mohou zhatit

Větrné počasí sužuje východ našeho území, pokazit může i zahájení lyžařské sezony či plánovanou zimní turistiku v Krkonoších. Horská služby vyhlásila 1 stupeň lavinového nebezpečí, lanovka na Sněžku nejede.

Kdo chce vyrazit na víkend například do Špindlerova Mlýnu, ať už za turistikou či na lyže, měl by pečlivě sledovat informace o počasí. Během pátku a soboty totiž na východě území hrozí silný vítr, na horách až o síle 110 km/h. Již nyní je kvůli větrnému počasí uzavřen horní úsek lanovky z Růžové hory na Sněžku. Je možné, že se kvůli silným poryvům nerozjede ani v sobotu, v provozu smí být jen do rychlost větru 60 kilometrů v hodině.

Lyžařský skiareál lyžaře zve na zahájení sezóny, od soboty mají být v provozu Mísečky i Medvědín, jezdí se i na Hromovce. Ne sjezdovkách leží třicet až čtyřicet centimetrů sněhu, aktuálně zde však panuje mlhavé počasí, podobně jako na většině území republiky.

Pokud se chystáte na túru po hřebenech, počítejte s deseti až dvaceti centimetry sněhu. "Na závětrných svazích a ve žlabech je ho uloženo větší množství. Sněhová pokrývka je vlhká až mokrá, v nižších polohách hor je podmáčená. Mohou se vyskytnout laviny z mokrého sněhu a laviny klouzavé," varuje Robert Dlouhý z krkonošské Horské služby. Je možnost samovolného uvolnění malých, nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu.