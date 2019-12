Rozbřesk: Dolar a bezpečné přístavy - budou ve 2020 pod tlakem?

Americký dolar zažil podařený rok. Globální nejistota mu hrála do karet a v říjnu na okamžik dostala nejostřeji sledovaný měnový pár dokonce pod 1,10 dolaru za euro. Strach z rozjezdu obchodních válek a neřízeného brexitu hnal tou dobou investory do “bezpečného” dolaru nehledě na skutečnost, že americký Fed hned třikrát snížil úrokové sazby. Role dolaru jako “bezpečného přístavu” se tedy opět potvrdila i bez toho, že ji holubičí Fed trochu mírnil.



Rok 2020 však bude jiný. Očekáváme, že globální průmyslová výroba nalezne své dno a (za předpokladu absence nových velkých geopolitických šoků) začne globální hospodářství pozvolna přidávat plyn. Pokud se nepleteme, měly by bezpečné přístavy přestat být v kurzu. A dolar by se tím pádem měl časem dostat pod tlak. Tentokrát to však nemusí být tak vážné a pro příští rok proto kreslíme jen mírné ztráty dolaru a posun měnového páru k 1,17 EUR/USD. Proč?



Zejména proto, že globální obchodní napětí rozhodně nezmizí ze stolu úplně. A bude dál asymetricky brzdit více ekonomiku eurozóny a Číny, které porostou pomaleji než Spojené státy. A za druhé, brexit je sám o sobě jasněji načrtnutý pro nejbližší měsíce. Pokud se ovšem nestihne rychle vyjednat nová obchodní dohoda, bude ke konci roku 2020 opět hrozit tvrdá forma obchodního rozvodu.



Euro tedy bude mít více důvodů, proč úplně nevyklízet pozice. Vidíme to ostatně i dnes, kdy nehledě na další zisky akciových trhů dolar zatím neutržil mnoho šrámů.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží pod 25,50 EUR/CZK a dál lehce zpevňuje díky dobré náladě na globálních akciových trzích. V nejbližších dnech nečekáme již žádné nové domácí impulsy a lehký optimismus na světových trzích může ještě korunu lehce podpořit. Nicméně nízká likvidita ke konci roku pak tradičně působí spíše negativně.



Zahraniční forex

Na dolar zatím nemá negativní dopad ani impeachment Donalda Trumpa ani zisky akciových trhů, které klasicky odsávají z dolaru kapitál hledající bezpečné útočiště. Data ke konci týdne jsou již relativně nevýznamná. Dnes může určitou pozornost přitáhnout spotřebitelská důvěra v eurozóně, jinak ale postupně začne převládat klidné vánoční obchodování.