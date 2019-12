Švýcarsko zavírá jadernou elektrárnu, po Fukušimě se bojí budovat další

Ještě nedávno vnímali Švýcaři jadernou energii jako jednu z nejekologičtějších, po jaderné havárii ve Fukušimě v roce 2011 ale otočili. Místo dosluhujícího reaktoru v elektrárně Mühleberg nedaleko Bernu už nový nepořídí.

Elektrárna měla sloužit až do roku 2022, původní plán poté počítal s výstavbou nového bloku, namísto toho, který po čtyřiceti sedmi letech dosloužil. V provozu byl od roku 1972, reaktor dnes odpoledne nadobro vypnou. Událost dokonce bude v přímém přenosu vysílat švýcarská televize.

Reaktor, jehož stavba trvala čtyři roky, bude během následujících let postupně rozebrán. Předpokládá se, že do úplné likvidace to potrvá až patnáct let. K demolici chce vlastník elektrárny BKW Energie využít stávající zaměstnance, které přeškolí na demontáž a radiační ochranu. Asi stovka lidí i tak přijde o práci. Z elektrárny zůstane kolem 5000 tun jaderného odpadu, z toho zhruba sto tun je vysoce radioaktivní.