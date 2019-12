Nečekané peníze ve schránce? Zdravotní pojišťovny vrací přeplatky

Pokud objevíte koncem roku v poštovní schránce složenku od pojišťovny, může to být dobrá zpráva. Pojišťovny totiž nyní tak jako každé čtvrtletí zasílají lidem přeplatky za úhrady léků. Může jít až o tisíce korun.

Kolik peněz jste na doplatcích v letošním roce zaplatili, sledovat nemusíte, stejně jako není třeba o navrácení přeplatků nikde žádat. Lékárny samy předávají informace o doplatcích pojišťovnám. "Zdravotní pojišťovny jsou ze zákona povinny sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazené pojištěncem a ve čtvrtletních intervalech vyhodnocovat, zda u pojištěnce došlo k překročení limitu a k nároku na úhradu přeplatku," vysvětluje na svých stránkách Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Částka, která přesáhne stanovený limit, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Momentálně by tedy klienti měli dostávat peněžní poukázky za třetí čtvrtletí. V případě, že si chcete zkontrolovat, jaké doplatky za léky vám byly do limitu započítány, můžete svou pojišťovnu požádat o roční výpis z účtu, kde jsou jednotlivé evidované doplatky uvedeny.

Jen pozor, pokud částka v jednotlivém čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, hradí ji zdravotní pojišťovna úhrnem až po posledním čtvrtletí roku, opět do 60 kalendářní dní. Částka přeplatku je spolu s informačním dopisem zasílána prostřednictvím poštovní poukázky. Peníze lze dostávat i na běžný účet, o to ale musí klient sám požádat svou zdravotní pojišťovnu na pobočce, prostřednictvím call centra nebo písemně.