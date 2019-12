Čistý vzduch jako dobrý byznys

Ekologie a udržitelnost je dnes jedním z nejsilnějších marketingových taháků. Řada firem se na „zelené“ marketingové vlně úspěšně veze, aniž by to s ekologií myslela vážně. Opakem je česká firma RESPILON, která doslova z nuly vytvořila úspěšný byznys s čistým vzduchem. Díky nanovláknům vytváří účinné filtry do oken a roušky, o které je obrovský zájem prakticky po celém světě. Na rozdíl od drahých čističek je jejich řešení jednoduché a levné. Někdejší startup začínající od nuly má nyní obrat 1,9 milionu EURO.

Klíčem k úspěchu jsou roušky a filtry založené na nanotechnologii. Zatímco ty klasické chrání především okolí před bakteriemi, jež vycházejí z lidí, tak roušky RESPILON zachycují veškeré nečistoty a bakterie zvenčí.

„Obrovský úspěch máme v Asii, zejména pak v Číně. Je tam tak špatné ovzduší, že si lidé berou při odchodu z domova roušku tak automaticky, jako boty,“ vysvětluje Jana Zimová, spolumajitelka rodinné společnosti RESPILON, kterou založili společně s manželem.

Vedle roušek nabízí firma i sítě do oken, které zachytí v průměru 83 procent smogu zvenku a 100 procent pylu. Dnes jsou běžně k vidění v zemích, které se potýkají se smogem nejvíce. Vedle Číny a jiných asijských zemí si jejich filtry pořizují i obyvatelé Londýna, Paříže a mnoha jiných měst.

Použitá nanovlákna jsou 1000krát tenčí než lidský vlas, ale pomocí nejrůznějších technologií se skládají přes sebe tak, aby tvořily extrémně jemný filtr, který zachytí i ty nejmenší částice o průměru 0,1 nanometru (0,0000001 mm). Filtrace je založena na mechanickém záchytu (síto), a je tak daleko spolehlivější než běžné elektrostatické filtry. Veškeré produkty a materiály společnosti RESPILON podstupují náročné a dlouhodobé testy v renomovaných laboratořích po celém světě.

Firma se zaměřuje také na pomoc lidem trpícím zdravotními obtížemi. Pořádá vzdělávací programy zaměřené na oblast onkologie a cystické fibrosy a z každého celosvětově prodaného kusu svého produktu daruje jeden americký dolar na podporu neziskových organizací.

Poptávka po jejích produktech značně převyšuje současné možnosti. Firma se proto rozhodla upsat emisi v hodnotě 15 milionů korun s úrokem 8,70 % p.a. Dluhopisy poslouží k předzásobení instalačních firem a k vývoji mobilní aplikace na zaměření oken. Díky inovativnímu přístupu inzertního portálu Dluhopisy.cz na průběh emise dohlíží nezávislý Společný zástupce a za jejich splacení ručí majoritní vlastník skupiny REPSILON Roman Zima.