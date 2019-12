Nová historická maxima a podpis dohody na dohled

Dnes jsme se v rámci pozitivní nálady na trhu dostali opět na historická maxima. Stalo se tak po zprávě, že domluvená úvodní dohoda mezi USA a Čínou bude podepsána začátkem ledna a podtrhuje tak optimizmus započatý v minulém týdnu. Ministr financí Steven Mnuchin to potvrdil v rozhovoru pro CNBC a řekl též, že dohoda je již formálně sepsána a chybí již jen technické záležitosti. Index S&P 500 tak překonal svoje historické maximum již šestý den v řadě, což je nejdelší série od ledna roku 2018. Rekordy překonaly i indexy Dow Jones Industrial Average a Nasdaq . Je velmi pravděpodobné, že tato nálada na trhu vydrží do konce roku 2019, následně ale investoři budou očekávat další detaily v obchodních jednáních. Ze současných úrovní již investoři brzo přejdou z módu „řekni mi něco dobrého“ do módu „ukaž mi něco dobrého“.Optimizmus je nadále posilován i makroekonomickými ukazateli, konkrétně daty z trhu práce , kde žádosti o dávky nezaměstnanosti poklesly z více než dvouletých maxim, kterých dosáhly v minulém týdnu. Ani impeachment Donalda Trumpa není na trhu v současné situaci, kdy senát je kontrolován republikány, považován za výraznější nebezpečí brzké nestability systému.Podíváme-li se do korporátní sféry, nalezneme i zde několik zajímavostí. Předně Micron Technology pokračuje v nárůstech (dnes +2,8 %) po oznámení, které signalizuje obrat k lepšímu v roce 2020 , spojený též se zakázkami pro některé produkty od Huawei. Nejlepší den v historii si po výsledcích připsal potravinářský koncern Conagra Brands, který s lepšími kvartálními výnosy a výhledem prodejů narostl o úctyhodných 15,8 %. Společnost Cisco systems potom narostla o 2,7 % z důvodu zvýšeného doporučení od Barclays.