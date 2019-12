Lidé si na bydlení letos půjčují o čtvrtinu méně než vloni. Peníze nejčastěji využívají na rekonstrukce a stavbu nového obydlí

Zhruba čtvrtinový meziroční pokles evidují tuzemské stavební spořitelny z hlediska zájmu o půjčky na bydlení. Důvodem jsou zejména regulační opatření, kvůli kterým bylo pro část obyvatel těžší vzít si v letošním roce úvěr. Pokles letos evidují i státní programy, které na bydlení půjčují mladým párům. Podle odborníků to však ještě neznamená, že by Češi do bydlení investovali méně. Nejčastěji přitom podle statistik preferují rekonstrukce a stavbu nového obydlí.

V prvních třech čtvrtletích letošního roku si lidé u stavebních spořitelen půjčili na bydlení 35 miliard korun. V úhrnu se přitom jednalo o 41 tisíc úvěrů, průměrná výše jednoho se tak pohybovala mírně nad 850 tisíci korunami. Vyplývá to ze statistik Asociace českých stavebních spořitelen. Podle jejího tajemníka Jiřího Šedivého přitom letošní rok značí jednoznačné ochlazením oproti loňsku, meziročně je totiž zájem o úvěry zhruba o čtvrtinu nižší. „Jde o dopad regulatorních opatření, která vloni uspíšila klientská rozhodnutí vzít si úvěr. Letos naopak části lidí regulace přístup k úvěru zkomplikovala, až zapověděla,“ doplnil Šedivý.

Podobný vývoj lze pozorovat také v případě Státního fondu rozvoje bydlení, konkrétně v úvěrovém Programu pro mladé. Fond ho zřizuje od loňského léta pro mladé páry, u nichž alespoň jeden člen nedovršil 36 let věku. Zatímco zhruba za půl roku loňského fungování přišlo do fondu 636 žádostí v celkové hodnotě téměř 670 milionů korun, letos až do začátku prosince se jednalo jen o 401 žádostí. Jejich hodnota přitom dosahovala zhruba 474 milionů korun.

Největší zájem o rekonstrukce

Z výše uvedeného však nevyplývá, že by byli Češi méně ochotní do svého bydlení investovat. „Lidé v současnosti těží z příznivého hospodářského cyklu. Pozorujeme to na množství realizací, které už před koncem roku překonalo loňské výsledky. Svůj díl má i to, že na vybavení jako žaluzie, garážová vrata či vchodové dveře si lidé většinou nepůjčují,“ sdělil Jan Malysz ze společnosti Lomax. Právě u stínicí techniky zároveň mohou už více než rok využít dotace z programu Nová zelená úsporám. I díky tomuto rozšíření v říjnu 2018 přijal program do začátku prosince přes 13 700 žádostí o dotace ve výši téměř 3 miliardy korun. Nejvíce je přitom zájem o oblast zateplení a solární fotovoltaické systémy.

Z hlediska větších investic do bydlení mají čeští spotřebitelé největší zájem o rekonstrukce a modernizace domovů. „Letos je to konkrétně 43 procent případů, na koupi bytu nebo domu pak připadá zhruba čtvrtina poskytnutých úvěrů,“ uvedl Jiří Šedivý. Podobný trend lze pozorovat i u Státního fondu rozvoje bydlení, i v Programu pro mladé totiž nejvíce žádostí směřuje na rekonstrukce. Letos to bylo zatím 37 procent, loni pak o tři procentní body více. Druhým nejčastějším záměrem je pak stavba nového obydlí, až na třetím místě pak koupě domu či bytu, které jsou kromě stavebního spoření financovány nejčastěji formou hypotéčního úvěru. „Tempo růstu cen nemovitostí je často vyšší než úroková míra hypotéky. Může se tedy stát, že po sečtení veškerých splátek se bude jednat o nižší částku, než jakou má hodnota nemovitosti. Hypotéční úvěry jsou výhodné i pro banky. Jsou pro ně produktem s relativně nízkým rizikem a na dlouhou dobu dopředu daným cash flow,“ řekl Tomáš Kaláb z developerské firmy Kaláb.

Vliv administrativy na uzavřené smlouvy

Statistiky Státního fondu rozvoje bydlení zároveň ukazují na meziroční změnu z hlediska počtu uzavřených smluv, které z podaných žádostí do fondu vycházejí. Zatímco v loňském roce byly spojené především s rekonstrukcí a modernizací, v letošním roce se nejvíce týkaly nové výstavby. Podle Jana Malysze to však může být dáno zejména složitějším procesem při získávání stavebního povolení. „Stavba rodinného domu je administrativně náročnější, proto se větší počet žádostí o půjčku z loňska mohl přenést až do letošního roku v podobě smluv. Modernizace obydlí bývá naopak vcelku jednoduchá a rychlá, při osazení novými prvky i u pláště stavby se vše děje maximálně v řádu týdnů,“ doplnil obchodní ředitel společnosti Lomax.

Z pohledu nejčastěji modernizovaných částí domu či bytu dominovaly zejména v minulosti ložnice, dětské pokoje, kuchyně či obývací pokoje. Ukazuje to nedávný průzkum společnosti Home Credit, podle kterého se Češi u rekonstrukcí přesunují z místností, kde tráví nejvíce času, do jiných částí obydlí. V letošním roce se tak nejčastěji soustředí na koupelny, dále pak i na půdy či sklepy. Roste také četnost plánů rekonstrukce střech, která je podle průzkumu třikrát vyšší než v dřívějších letech.