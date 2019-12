Co znamená obchodní dohoda mezi USA a Čínou pro ceny kukuřice a sójových bobů?

Shrnutí:

Čína přislíbila masivní nákupy kukuřice a sójových bobů

USA může mít problém vypěstovat požadovaný objem sójových bobů

Je obchodní dohoda šancí pro nízké ceny kukuřice?

Splní Čína své závazky?

Jedním z hlavních výsledků fáze 1 obchodní dohody mezi USA a Čínou je výrazné zvýšení importů do Číny, z čehož by hlavní položkou měly být zemědělské komodity. Nákupy by měly vzrůst o 200 miliard dolarů v následujících dvou letech. Do konce roku 2021 by se tedy měly zdvojnásobit. Jedná se o velmi ambiciózní cíl, který se bude plnit pouze velmi obtížně. Před obchodními válkami byl americký podíl na čínských importech okolo 8 %. Ten však následně spadl někam k 6,5 %. Dostat se na původních 8 % je kredibilním cílem, ovšem obchodní dohoda by měla toto číslo posunout nad 12 %, což je v daném časovém horizontu minimálně diskutabilní závazek.

Kromě sójových bobů jsou čínské importy zemědělských komodit roztříštěné. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Hlavní pozornost tedy směřuje na importy zemědělských komodit, které se pohybovaly na úrovni 20 miliard dolarů ročně před obchodními válkami, které je poslaly do hlubin. Čína nově slíbila importovat zemědělské komodity v hodnotě okolo 40 miliard dolarů s úmyslem přidat dalších 5 miliard, pokud to bude možné. Ale je i původních 40 miliard reálných a technicky možných? Podívejme se na to.

Čínské nákupy zemědělských komodit dosahují přibližně 120 miliard dolarů ročně, takže z tohoto pohledu prostor existuje. Americkým exportům však dominují sójové boby (okolo 55 - 60 %). Čína importuje za současných cen sójové boby za přibližně 33 miliard ročně, z čehož tvoří USA podíl pouze 15 % (kvůli clům). Před obchodními rozmíškami se podíl USA šplhal k 50 %.

Předpokládejme, že Čína začně importovat až 65 % bobů z USA (vyšší podíl se nedá předpokládat kvůli podobnému termínu sklizně v Jižní Americe), což by mohlo vést k pětinovému cenovému nárůstu. To by znamenalo na nárůst importů z USA na 26 miliard a pokud by podíl dalšího zboží dosáhl na 40 %, tak by se celkové importy vyšplhaly do blízkosti 43 miliard dolarů. Takže z technického hlediska je dohodnuté navýšení podílu importů reálné, nicméně pouze na základě optimistických předpokladů:

Čína donutí firmy kupovat dražší sójové boby z USA Zvýšení importů povede k výrazné cenové rally na komoditě Citelné zvýšení importů dalších produktů z USA může být obtížně stimulovatelné kvůli fragmentaci trhu (hovězí je druhou největší komoditou v pořadí s hodnotou "pouze" 1 miliardy dolarů)

I pokud by se Číně podařilo překonat překážky a dokázala by masivně zvednout poptávku, přizpůsobí se také americká produkce?

Mohou USA vyprodukovat dostatek sójových bobů?

Letošní sezóna byla zasažena obchodními válkami a nepřízní počasí, nicméně příští rok by mohl přinést zlepšení. Pokud budeme předpokládat, že průměrná plocha osetí a výnosy z předchozích let se opět stanou realitou, tak se celková produkce vyšplhá k úrovni 115 mil. tun a exporty dosáhnou na 55 mil. tun. Pokud by měla Čína nakoupit objemy, jaké jsme nastínili v předchozím odstavci za ceny o pětinu vyšší, tak pouze exporty do Číny by dosahovaly na 59 mil. tun. Pokud použijeme průměrnou cenu z roku 2016 (rok rekordních čínských importů sójových bobů z USA), tak by celkový objem exportů musel dosáhnout na 66 mil. tun. Domácí spotřeba tvoří přibližně 60 mil. tun, což by již bylo nad produkční kapacity země a musíme vzít v úvahu také exporty do dalších zemí, které dosahují na 20 mil. tun.

Dopad na ceny sójových bobů, kukuřice

Cena sójových bobů se v poslední době odrazila prudce na vyšší úrovně v očekávání schválení fáze 1 obchodní dohody mezi Washingtonem a Pekingem. Myslíme si, že cenová rally může pokračovat, pokud USA začnou skutečně exportovat výrazně vyšší objemy produkce do Číny v nadcházejících kvartálech. Dokážeme si představit i nárůst ceny nad úrovně z roku 2018. Zdroj: xStation5

Co se týká kukuřice, zde jsme nebyli v poslední době svědky výraznějších pohybů. Nicméně i zde vidíme potenciál zlepšení díky možnému začátku nákupů etanolu z USA, který se primárně vyrábí z kukuřice. Pokud by se tomu tak stalo, tak zásoby kukuřice v USA by mohly klesnout až o 30 %, což by mělo mít pozitivní dopad na cenu. Zdroj: xStation5