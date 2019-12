Breaking: BoE ponechala úrokové sadzby nezmenené

Ako sa takmer jednomyseľne očakávalo, Bank of England sa rozhodla ponechať základnú sadzbu počas 17. po sebe nasledujúceho mesiaca nezmenenú na 0,75%. Za ponechanie sadzieb hlasovalo 7-2 členov. Pokiaľ ide o zmiernenie politickej neistoty, banka uviedla, že zatiaľ neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by to podporil, a ich vyhlásenie je celkovo dosť neutrálne. Počiatočná reakcia zaznamenala, že sa libra posunula vyššie, keď sa GBP / USD pohyboval späť nad úrovňou 1,31 USD a pokúšal sa zotaviť zo svojej najnižšej úrovne za dva týždne.





Libra po zasadaní BoE zaznamenala nárast. Source: xStation