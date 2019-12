27 nejlepších filmů a seriálů s investiční tématikou

Vzdělávání je klíčem k úspěchu na kapitálových trzích. Žádný investor se nikdy nedostane do stádia, kdy by se již nemohl naučit nic nového.

Filmů z investičního prostředí existuje obrovské množství. Kinematografické umění je jednou z možností, jak si investoři mohou zábavnou metodou osvojit nové vědomosti z jiného než ryze akademického hlediska.

V následujícím článku objevíte 27 filmů, seriálů a dokumentů, které mohou každý svým způsobem rozšířit vaše investiční obzory z jiného, než vyloženě vzdělávacího hlediska.

1. Miliardy (Billions, 2016-2020)

Billions je americký dramatický seriál. Ve čtyřech sériích natočených mezi lety 2016-2020. V seriálu sledujeme mocenský a politický zápas státního zástupce Chucka Rhoadse s manažerem spekulativních investičních fondů Bobbym Axelrodem.





2. Finanční krize (Inside Job, 2010)

Inside Job je americký dokumentární film z roku 2010 od režiséra Charlese Fergusona, který komplexně zkoumá finanční krize 3. tisíciletí, a co vedlo k jejich vypuknutí. Ferguson, který zahájil výzkum v roce 2008, říká, že film je o „systémové korupci v odvětví finančních služeb v USA a důsledcích této systémové korupce“.

Film v pěti částech zkoumá, jak změny v politickém prostředí a bankovní praktiky pomohly vytvořit finanční krize.





3. Vlk z Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013)

Vlk z Wall Street je americký biografický film z roku 2013 od režiséra Martina Scorseseho. Hlavním hrdinou je americký burzovní makléř Jordan Belfort, kterého ztvárnil Leonardo DiCaprio.

Film mapuje, jak Belfort a jeho firma Stratton Oakmont na konci 20. století fungovala na americké burze a postupně se dostala do ilegální oblasti korupce a podvodů na Wall Street.





Becoming Warren Buffett je dokumentární film z roku 2017 o legendárním investorovi Warrenu Buffetovi a jeho životě.

Warren Buffett začínal jako ctižádostivý chlapec z Nebrasky, který byl posedlý čísly, a nakonec se stal jedním z nejbohatších a nejuznávanějších mužů na světě a nejznámějších investorů v historii.





5. Betting on Zero (2016)

Betting on Zero je americký dokument režiséra Teda Brauna z roku 2016. Dokument sleduje miliardáře a manažera hedgeových fondů Billa Ackmana, který spekuluje na pokles a následný pád společnosti Herbalife Nutrition.

Ackman tuto společnost označil jako tzv. pyramidový systém, jehož cílem je bankrot. Další částí filmu jsou spory Ackmana s generálním ředitelem Herbalife Nutrition Michaelem O. Johnsonem.





6. Velká krize (Too Big to Fail, 2011)

Too Big to Fail je americké biografické drama z roku 2011. Literární předlohou byla kniha Andrewa Rossa „Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System—and Themselves“ z roku 2009.

Film režírovaný Curtisem Hansonem pojednává o finančním krachu po pádu banky Lehman Brothers v roce 2008 se zaměřením na konání tehdejšího ministra finanční USA Henryho Paulsona a předsedy FEDu Bena Bernankeho.





7. Makléř (Rogue Trader, 1999)

Rogue Trader je britský biografický dramatický film z roku 1999 napsaný a režírovaný Jamesem Deardenem. Film se soustředí na život bývalého derivátového makléře Nicka Leesona ztvárněného Ewanem McGregorem a na kolaps Barings Bank v roce 1995, který způsobil ze své pozice vysoko postaveného zaměstnance na burze SIMEX.

Celý článek a dalších 20 nejlepších filmů, seriálů a dokumentů s investiční tématikou včetně trailerů naleznete na: lynxbroker.cz/nejlepší-filmy-pro-investory Investování na finančních trzích zahrnuje rizika. Vaše celková ztráta může převýšit Váš celkový vklad.