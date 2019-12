Velký akcionář Stock Spirits Group chce mimořádnou dividendu

Akcionář Western Gate, který vlastní 10% podíl, bude na nadcházející Valné hromadě (7. února) požadovat mimořádnou dividendu ve výši 0,1219 eur/ akcii ( 5,1% výnos a asi 3,1 Kč/ akcii). Argumentuje tím, že v porovnání s konkurenty dosáhly akcie nízkého výnosu a nedávné akvizice přinesou výsledky až po roce 2023 a rovněž to, že firma má nízké zadlužení (0,67x čistý dluh/EBITDA).

Souhlasíme, že SSG má prostor pro vyšší dividendu i po nedávných akvizicích. Management má také politiku vyplácet nadbytečnou hotovost, pokud se neobjeví zajímavé akviziční příležitosti. Myslíme si, že velká část investorů by mimořádnou dividendu přivítala kvůli tomu, že akcie firmy jsou pod tlakem kvůli svému obchodování na Londýnské burze (brexit) a kvůli nadcházejícímu zvýšení spotřebních daní v ČR a Polsku. Management nicméně vyhlíží velkou akvizici v severo/středoevropském regionu a proto by si rád ponechal prostor. Podle našeho názoru by byla menší mimořádná dividenda dobrým způsobem, jak zvýšit návratnost pro své akcionáře a realizovat část hodnoty firmy.

Petr Bártek, analytik České spořitelny





Investiční společnost Alianz Global Investors drží 5,35% podíl ve Stocks Spirits Group.

Skupina dle regulatorních zpráv dosáhla tohoto podílu k 16.12. Předchozí výše podílu nebyla oznámena. Není tedy možné přesně říci, jak velké množství akcií nyní společnost nakoupila.