BREAKING: DE30 klesá napriek tomu, že americké indexy atakujú historické maximá

Nemecký akciový index DE30 pokračuje v oslabovaní, pričom klesol k úrovni 13160 bodov, čo je najnižšia úroveň v tomto týždni. Tento pokles je pomerne prekvapivý, keďže všetky hlavné akciové indexy na Wall Street sa obchodujú v blízkosti historicky najvyšších úrovní, čo vylučuje, že sa poklesom je proces obvinenia Trumpa. Výrazne oslabujú automobilky a dôvodom by mohli byť ďalšie tarify zahrnuté do obchodnej dohody USMCA. Kľúčová podpora na DE30 sa nachádza v oblasti 13100 bodov, o ktorú sa dá opierať. Keby DE30 uzavrel gap s US500, znamenalo by to nárast k úrovni 13450 bodov.