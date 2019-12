Začíná konečně slibnější dekáda pro evropské akcie?

Lehce ve stínu amerického trhu se na nová maxima dokázaly vyšplhat také akcie největších firem obchodovaných na evropských trzích, které sdružuje index STOXX Europe 600. Znamená to něco?

Když v říjnu Jonathan Krinsky ze společnosti Bay Crest Partners upozorňoval na to, že se index evropských akcií vrací na úrovně svého již trojnásobného vrcholu z uplynulých dvaceti let, trh tomu nevěnoval mnoho pozornosti. Se závěrem roku 2019 ale index STOXX Europe 600 dokázal posunout své historické maximum, a tak se predikce možného posilování evropského trhu naplnily.

Mohou evropské akcie dále posilovat, a vystoupit tak ze širokého pásma, ve kterém během uplynulých dvou dekád víceméně stagnovaly (včetně dividend si teoreticky investoři mohli na příjemných pár procent přijít, proti americkému trhu ale ten v Evropě doslova paběrkoval)?

Nepochybně to možné je - ocenění evropských akcií je oproti těm v USA atraktivnější a z technického hlediska jsou na tom podle šéfa technických strategií v Bay Crest Partners v současnosti také zajímavě (potvrdí-li svůj vzestup na nová maxima, otevírá se jim dosud neprozkoumané území).

Joshua Brown z Ritholtz Wealth Management sdílí opatrný optimismus. Upozorňuje ale na sektor, který celý evropský trh nadále brzdí, a tím jsou banky a finanční společnosti obecně. "Banky v západní Evropě trpí politikou nulových či záporných sazeb ECB," připomíná Brown. "Pokud by ale došlo na trhu s akciemi bank k obratu, který se v poslední době formuje, podpořilo by to celý trh."

Jasnou vzpruhou pro finanční odvětví by byly vyšší úrokové sazby. "Nízké úroky zatím stále nedokázaly vyhnat inflaci k cíli ECB, ovšem poškodily bankovní byznys a také důvěru. Někteří noví představitelé Evropské unie přitom v poslední době vyjádřili pochybnosti ohledně účinnosti politiky nízkých sazeb, tak uvidíme, zda se v tomto směru neblýská na lepší časy," dodává investiční poradce a bloger Joshua Brown s tím, že si je v rámci opatrného optimismu ohledně evropského akciového trhu vědom toho, že oproti USA starý kontinent hostí méně inovativních a velkých technologických společností a také jeho ekonomika jako celek roste o něco pomaleji.

