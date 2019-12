Meziroční zlepšení nálad na trhu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Finanční trh po včerejším impeachmentu sklouzne hlouběji do vánoční nálady. Ta bude letos ve srovnání s loňskem pravděpodobně citelně pozitivnější. Včera zveřejněná německá podnikatelská nálada potěšila. Od ČNB po včerejším zasedání i nadále v příštím roce změnu sazeb nečekáme, nicméně pravděpodobnost vyšších sazeb bude stále přítomná s tím, jak inflace v nejbližších měsících zůstane vysoko.

Důvěra podniků v okolí Filadelfie se zhorší

Dnes budou zveřejněna data druhořadého charakteru. Trh bude tak více sklouzávat do předvánoční nálady a likvidita na trzích bude klesat. Před rokem se akciové trhy prudce propadaly v hrozbě utahování měnové politik, obchodních válek a brexitu. Rok poté jsou úrokové sazby Fedu naopak níž a nejistoty kolem obchodních válek a brexitu jsou vnímány jako snížené. Zdá se, že letos by tedy trhy mohly doplout do začátku Nového roku na pozitivnější vlně.

Německým podnikům se vrací nálada

Z dat globálního významu včera potěšilo zlepšení Ifo indexu podnikatelské důvěry v Německu za prosinec. Zlepšilo se jak hodnocení současných podmínek, tak výhled na blízkou budoucnost. Zpráva byla potěšující zejména ve světle předchozího nečekaného propadu indexu nákupních manažerů. Index IFO navíc zrcadlí výkon německé ekonomiky lépe než PMI.

Prezident Donald Trump se stal třetím presidentem USA v dějinách, proti kterému Sněmovna reprezentantů schválila impeachment. Hlasování proběhlo výlučně po stranické linii. Senát bude pravděpodobně hlasovat v lednu, ale tam mají převahu Republikáni, kteří pravděpodobně Trumpa podpoří.

Polská průmyslová výroba by dle odhadů analytiků měla za listopad vykázat po dvouměsíčním růstu opět pokles. Slabší údaje v Polsku obecně indikují i horší vývoj pro průmysl v ČR. V Česku nám ovšem navíc na hlubší propad průmyslu v listopadu ukazuje snížení předstihových indikátorů.

ČNB sazby nezměnila a dál signalizuje možnost jejich zvýšení

Regionální měny včera společně mírně oslabovaly.