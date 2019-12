Ústavní žaloba na Trumpa putuje do Senátu, trhy zůstávají klidné

V americké Sněmovně reprezentantů včera odstartoval proces odvolání amerického prezidenta. Jeho obžaloba nakonec byla schválena a nyní putuje do Senátu, kde bude ale velmi pravděpodobně smetena ze stolu. Senát totiž, na rozdíl od Sněmovny reprezentantů, kontrolují republikáni, kteří včerejší návrh nepodpořili ani jediným hlasem. Trhy proto navzdory včerejším událostem zůstávají klidné a své pozice drží.

Na FX jsme se včera větších pohybů dočkali na kanadském dolaru, kterému pomohly výsledky inflace. Dnes ráno se pak růstu dočkal ještě AUD, jenž reagoval pozitivně na překvapivě dobré výsledky z domácího trhu práce.

Čtvrteční seance bude hlavně o Británii, kde zasedá Bank of England. Ta by měla ponechat sazby beze změny, ale trh bude velmi zvědavý hlavně na doprovodný komentář a na to, jak a zda vůbec se po prosincových volbách změní výhled centrální banky.

Dnešní fundamenty: