Hvide: Vysoká hodnota vítězství ve vládních tendrech

Jakou šanci na přežití má ta či ona nově založená společnost? Otázkou životaschopnosti startupů se na stránkách VoxEU zabývají ekonomové Hans Hvide a Tom G. Meling a zkoumají v této souvislosti data z Norska. Ta se konkrétně týkají toho, jaký dopad má na životaschopnost nových firem vítězství v tendru na vládní zakázku. A měla by tudíž ukazovat, jak významný má pro mladé firmy byť jen krátkodobý pozitivní poptávkový šok.



Ekonomové použili konkrétně data týkající se tendrů, kde byla hlavním kritériem nejnižší cena. Práce trvaly v průměru jeden rok a tržby z nich tvořily průměrně asi 25 % celkových tržeb společnosti, která v tendru zvítězila. Analýza ukazuje, že „i pět let po obdržení smlouvy měly vítězné firmy přibližně o 20 % vyšší tržby než ty, které v tendru neuspěly“. Pozitivní dopad je pak znatelný i u velikosti společnosti či tvorby přidané hodnoty. Ekonomové také hodnotili výsledky dosahované před udělením kontraktu a zjistili, že v té době se firmy mezi sebou výrazně nelišily. Zdá se tedy, že zlomem bylo skutečně vítězství v soutěži.



„Přechodný poptávkový šok může mít dlouhotrvající efekt hned z několika důvodů. Zakázka může mít pozitivní dopad zejména díky tomu, že firma se na ní učí. To naznačuje i fakt, že vítězové tendrů mají následně větší pravděpodobnost vertikální expanze. A také to, že v následujících tendrech už předchozí vítězové nabízejí širší škálu služeb.Ekonomové sice tvrdí, že vítězství v tendru a následné práce nezvyšují produktivitu dané společnosti přímo, ale roste pravděpodobnost najmutí kvalitnějšího managementu. Pokud pak tendr vyhraje firma, která již existuje delší dobu, žádné zlepšení jejího provozu se následně neprojevuje. Z toho autoři studie usuzují, že ve hře je u mladých firem skutečně významný efekt učení se.Vítězové tendrů také často významně investují a roste jejich rozvaha, a to se projevuje i několik let po zakázce. Slabší význam má ale podle autora studie to, že by si vítězné firmy díky tendru našly nové zákazníky nebo si vybudovaly známější značku. Významný není ani efekt posílení jejich finanční pozice. Hvide pak tvrdí, že ve Spojených státech a Velké Británii se vláda aktivně snaží podporovat účast nově vzniklých firem ve vládních tendrech. S ohledem na výsledky studie má tato politika skutečně velký smysl. Podporuje totiž celý ekosystém inovací a mladých společností.Zdroj: VoxEU