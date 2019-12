Skončí Trump ve funkci? Sněmovna bude hlasovat o jeho odvolání

Donald Trump jako třetí prezident v historii Spojených států čelí hlasování o odvolání z úřadu. Podle něj je jednání v demokraty ovládané dolní komoře Kongresu o ústavní žalobě honem na čarodějnice. Ale demokraté jsou přesvědčení, že se prezident dopustil zneužití pravomoci a brání Kongresu ve vyšetřování. Do Vánoc zbývá necelý týden. Donald Trump je ale, jak se zdá, poklidně nestráví. Demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů dnes hlasuje o tom, jestli zahájí proces k jeho odvolání. Proti šéfovi Bílého domu vznesli demokraté dvě obvinění. První je založené na údajné Trumpově snaze zatáhnout do předvolební kampaně cizí stát - konkrétně Ukrajinu. Právě ukrajinskému prezidentovi Zelenskému měl totiž Trump v létě volat s tím, aby mu pomohl s korupčním vyšetřováním jeho hlavního politického rivala z řad demokratů, Joea Bidena. Krátce předtím přitom Ukrajině zmrazil vojenskou pomoc ve výši devíti miliard korun. "Lidé jsou toho názoru, že to jsou oni, kdo by měli rozhodovat o budoucím prezidentovi Spojených států, ne nějaká cizí mocnost. Měl by se z toho zodpovídat," hřímá Nancy Pelosiová, předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA.

Donald Trump obvinění popírá a hlasování v Kongresu označuje za pokus o převrat. "Podívejte se, celá tahle záležitost s impeachmentem je podvod. Těšíme se na to, až se to dostane do Senátu," vzkázal.

To si ale nemyslí někteří voliči, kteří s transparenty s nápisy Chraňme naši demokracii nebo Odvolejte Putinova pudla, vyrazili do ulic.

Senát, kde mají naopak většinu republikáni, by se celou záležitostí mohl zabývat už příští měsíc. Demokraté ovšem mají jen mizivou šanci, že Donalda Trumpa prezidentského křesla skutečně zbaví. Pro musí být dvě třetiny, tedy konkrétně 67 senátorů, demokraté jich ale mají jen 47.