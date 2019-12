Počasí na Vánoce? Mrkněte na definitivní verdikt

Dostáváme se do období, kdy modely dokáží odhadnout vývoj atmosféry během Vánoc. Přestože poslední výstupy počasí pro období Štědrého dne a svátků vypadají chladněji, než se původně čekalo, na sníh to mimo hory určitě stačit nebude. Vánoce nebudou bílé, ale na blátě. V průběhu vánočního týdne se sice bude ochlazovat a sněhové vločky se budou stěhovat z horských poloh směrem dolů, sněhová pokrývka se ale nevytvoří. Rozhodně ne pod 700 m n. m.

Ve výšce je na zimu příliš teplo

Není se čemu divit, protože teplého vzduchu je ve výšce nad zemí rekordně mnoho. Navíc se do střední Evropy dostal pověstný fén, vítr jižních směrů, který se za horskou překážkou (u nás hlavně za Beskydy a Šumavou) ještě více prohřívá. Sníh prakticky zmizel z nížin v naší zemi a není to vůbec dobrý signál. Rozvoj sucha může být o to silnější hned od jara. Počasí bude ovlivňovat přetlačovaná mezi inverzí a chladnějšími vpády od severozápadu, které ale klasickou zimu nepřinesou.

Teploty vysoko nad nulou

Směrem k víkendu bude často mlhavo, zataženo nízkou oblačností, ta se ale může místy protrhat na skoro jasno. Teploty budou záviset na oblačnosti. Při mlze a zataženu bude do 6 °C, při vyjasnění mezi 7 až 12 °C. V sobotu přijdou od západu srážky a mírné ochlazení ve výšce. To bude pokračovat na vánoční dny. V praxi to bude znamenat proměnlivou oblačnost, občas přeháňky. Zpočátku na horách, postupně od 700 m n. m. sněhové.

Ve vánočním týdnu mírné ochlazení

Teploty klesnou během vánočních dnů na 3 až 8 °C. Přiblíží se průměru, stále ale budou nad ním. Ochlazení ve výšce by bylo vhodné alespoň pro hory, aby se mohla s obtížemi rozjet lyžařská sezóna. S rychlým oteplováním atmosféry se posouvá dříve zářijové počasí až skoro do listopadu a dušičkové dorazilo teprve nyní. Zima bude asi krátká a teplá. Až k jejímu závěru mohou zahrozit mrazy od severu.