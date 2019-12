Denné zhrnutie: Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v Británii rastie, libra pokračuje v oslabovaní

Akciové indexy v Európe a USA sa obchodujú zmiešane. Investori stále čakajú na nové správy ohľadom americko-čínskej obchodnej dohody.

Z Nemecka boli zverejnené indexy Ifo, ktoré na všetkých frontoch prekonali očakávania, čo naznačuje, že nemecká ekonomika by mohla zaznamenať oživenie. Z Británie boli zverejnené dáta inflácie za november, ktorá zaznamenala rast o 1,5%, pričom sa očakával rast len o 1,4%. Jadrová inflácia taktiež prekvapila, keďže zaznamenala nárast o 1,7%. Na druhej strane však dochádza ku poklesu výroby v Británii.

Na jednej strane by výraznejší rast inflácie mohol podporiť BoE v tom, aby nepristúpila ku znižovaniu úrokových sadzieb, avšak na druhej strane, riziko ohľadom tvrdého Brexitu a pokles výroby by mohol motivovať BoE k podpore ekonomiky. Po Johnsonových vyjadreniach ohľadom preklenovacieho obdobia, ktoré ma trvať len do konca roka 2020, vzrástla pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v Británii na novembrovom zasadaní 2020 z 30% na 65%. Tieto očakávania môžu byť až prehnane optimistické, a preto bude dôležité, čo zajtra naznačí Carney počas zasadania BoE. V prípade, ak by centrálna banka naznačila, že je ochotná pristúpiť ku zníženiu sadzieb, libra by mohla pokračovať v oslabovaní. V opačnom prípade, ak budú prehnané očakávania trhu schladené, môže dôjsť k posilneniu libry.

Menový pár GBPUSD testuje support v oblasti 1,3050. V prípade, ak pár dokáže prekonať spomínanú úroveň supportu, otvorí sa priestor pre pokles k psychologickej hranici 1,30. Treba mať na pamäti, že zajtra zasadá BoE, čo môže spôsobiť zvýšenú volatilitu na menovom páre. Zdroj: xStation5