ČNB zůstává nakloněna možnosti růstu sazeb (Tematické analýzy)

Česká národní banka na dnešním zasedání ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny. Dva ze sedmi členů opět hlasovali ve prospěch zvýšení úrokových sazeb. I nadále čekáme, že ČNB ponechá sazby v příštím roce beze měny. ČNB zůstane nakloněna možnosti zvýšení sazeb v nejbližších měsících.

Česká národní banka ponechala v souladu s očekáváním finančního trhu klíčovou úrokovou sazbu beze změny na úrovni 2,0 %. Dva členové opět hlasovali ve prospěch vyšších úrokových sazeb. Nemáme žádný důvod pochybovat, že stejně jako na minulém zasedání pro vyšší sazby hlasovali Vojtěch Benda a Tomáš Holub. Tyto a další detaily odhalí zápis ze zasedání, který bude zveřejněn 3. ledna 2020.

Tak, jak jsme očekávali, guvernér Rusnok komentoval HDP a mzdový růst jako mírně pod prognózou ČNB a korunu lehce silnější. Naopak inflace je trochu rychlejší než v prognóze. Inflace nad cílem dle slov guvernéra může být nepříjemná, ale nedomnívá se, že by to mělo negativně dopadnout na ekonomiku nebo ovlivnit inflační očekávání. Z diskutovaných dat Rusnok rovněž vyzdvihl slábnoucí průmyslovou výrobu. Bankovní rada vidí mírně snížené nejistoty zahraničního vývoje, na druhou stranu je pozorován znatelnější přenos předchozího zpomalení růstu zahraniční poptávky do domácí ekonomiky. Centrální banka nyní spatřuje rizika jako vychýlená ve směru nižších úrokových sazeb oproti prognóze v nejbližších čtvrtletích. Zatímco začátek tiskové konference zněl spíše holubičím tónem, v otázkách a odpovědích se naopak stočil k více jestřábím výrazům. Rusnok řekl, že debata se spíše posunula ve směru možného navýšení sazeb v případě přetrvání současných trendů.

Považujeme za přirozené, že při úrovni inflace mírně nad tolerančním pásmem si ČNB ponechá současné vychýlení směrem k možnosti zvýšení úrokových sazeb. A protože inflace zůstane v nejbližších měsících na vyšších úrovních, stále je zde asi čtvrtinová šance, že sazby ještě vzrostou.

Dle našeho názoru ekonomika zjevně zpomaluje, mezera výstupu se zavřela a v příštím roce bude negativní. Inflace nyní bude až do února na vyšších úrovních, a poté pravděpodobně začne klesat. S výší inflace pro nejbližší měsíce už ČNB neudělá prakticky nic. Nárůstu inflačních očekávání v současné situaci brzdící ekonomiky a nedostatku inflace v zahraničí se neobáváme. Vnější nejistoty sice klesly, ale stále zůstávají markantní. Paradoxní jistotou se stalo, že brexit bude. Nicméně jeho dopady jsou v tuto chvíli stále velmi nejisté. A o obchodních válkách jsme toho za poslední dva roky slyšeli tolik, že opatrnost je stále na místě.