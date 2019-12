3 tipy jak „automaticky“ získat výhodnější podmínky úvěrových produktů u bank

Pouhou úpravou vašich finanční toků, plánovaným sjednáváním finančních produktů a uváženým zacházením se svou „důvěryhodností“ si snadno otevřete přístup k novým úvěrům či úvěrům za výhodnějších podmínek. Nemusíte mít přitom nadprůměrné příjmy, banky dnes v tvrdém konkurenčním prostředí nabízí výhodnější podmínky kdekoliv, kde je to jen trochu možné.

Dávejte si pozor na to, komu ručíte

Banky běžně započítávají splátky závazků, u kterých jsou žadatelé o úvěr ručiteli, do výdajů. Bez ohledu na to, jestli je tento závazek splácen řádně či nikoliv, může vás tento ručitelský závazek připravit o možnost výhodné nabídky úvěru. V případě, že do konce splatnosti těchto úvěrů zbývá ještě několik let, může vám ručení pořádně zkomplikovat situaci v době, kdy žádáte o hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr.

V případě, že vystupujete u nějakého úvěru jako ručitel a plánujete sami požádat o úvěr, začněte si u hlavního dlužníka tohoto úvěru zjišťovat možnosti:

- vystoupení z role ručitele,

- změny ručitele, kdy již dále nebudete ručitelem vy, ale jiná osoba.

Zvyšujte své „kreditní skóre“

V okamžiku, kdy banky, u kterých čerpáte finanční produkty, vidí, že jste spolehlivým dlužníkem, sami vám začnou častěji nabízet spotřebitelské úvěry, hypotéky apod. Například kreditní karta, pokud ji nepoužíváte k úvěrování ale jako platební produkt, vás nemusí nic stát, a navíc vám otevře dveře k výhodnému úvěru.

Podobně, banky nabízí svým klientům před-schválené spotřebitelské úvěry, kontokorentní úvěry, kreditní karty, hypoteční úvěry apod. na základě pohybů na běžném účtu, resp. na základě výše příchozích plateb. Ano, v některých případech se jedná „jen“ o nabídku s tím, že následně je stejně nutné prokazovat příjmy, zejména u spotřebitelských úvěrů a kontokorentů se bez tohoto zpravidla obejdete.

Zvyšujte svou bonitu

Jak již bylo naznačeno výše, koncentrací příchozích plateb, kontokorentů, kreditních karet apod. pod jeden účet zvýšíte svou atraktivitu v očích bank a tím snáze docílíte výhodné nabídky. K tomuto vám může pomoc:

- společný běžný účet v rámci domácnosti, na který chodí platby obou partnerů,

- omezení „hotovostního“ pohybu, kdy např. část mzdy, jednorázové odměny apod. již nebudete mít vypláceny v hotovosti, ale na účet,

- vedením kreditních karet v rámci společného účtu domácnosti,

- vedením pojistných produktů u jedné finanční společnosti,

- koncentrací úspor u jedné finanční společnosti. Není totiž tajemstvím, že i výše úspor u konkrétní banky vám může pomoci ke schválení úvěru, nižší sazbě hypotéky apod.