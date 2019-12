ČNB sazby nemění, rétorika zůstává jestřábí

V souhrnu tedy bankovní rada zhodnotila rizika stávající prognózy jako vyc































O tomto výsledku rozhodlo pět členů bankovní rady, kteří hlasovali ve prospěch zachování sazeb na současné úrovni, dva členové hlasovali pro zvýšení o 25 bazických bodů.Ani silné domácí inflační tlaky, kdy se růst cen dostal nad horní hranici tolerančního pásma ČNB a byl o dvě desetiny vyšší než aktuální prognóza ČNB , ani určité zklidnění zahraničních rizik nepřiměly členy bankovní rady ke změně jejich názoru. Na druhé straně byl růst domácí ekonomiky lehce pod prognózou a pomaleji rostly i mzdy Kurz koruny pak byl v posledním období oproti prognóze mírně silnější, což rovněž působilo ve směru nižších úrokových sazeb Dnešní diskuse pak byla svým obsahem hodně podobná předchozímrozpravám. Zastánci stability sazeb poukazovali zejména na ochlazení v zahraničí, které se již začalo projevovat i v tuzemském průmyslu . Navíc poukazovali na fakt, že ačkoli je inflace vysoko nad cílem, inflační očekávání zůstávají pevně ukotvena. Zastánci vyšších sazeb naopak argumentovali inflací nad cílem a potřebou měnového zpřísnění. Inflace se podle jeho názoru bude i v nejbližších měsících nadále pohybovat blízko tří procent a nevyloučil ani možnost, že na konci prvního čtvrtletí 2020 se octne opět nad tříprocentní hranicí. Poté by už měly inflační tlaky postupně slábnout a na horizontu měnové politiky by se inflace měla navracet seshora k cíli.K prvnímu pohybu sazeb ji tak přiměje až zpomalování tuzemské inflace , ke kterému by mělo dojít ve druhé polovině roku 2020 . Centrální banka tak započne cyklus snižování sazeb. Očekáváme tedy, že, v závěru příštího roku by se měly sazby snížit na 1,75 % a v následujícím roce by měly v poklesu dále pokračovat.Autor: Luboš Růžička, analytikEditor: Helena Horská, hlavní ekonomkaTým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.