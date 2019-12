Japonsko - vývoz v listopadu klesl už podvanácté v řadě, pokles vývozu do USA a Číny

Japonský vývoz v listopadu klesl již podvanácté v řadě a to meziročně o 7,9%. Trh čekal ještě výraznější zhoršení o cca 8,6%.V objemovém vyjádření vývoz klesl počtvrté v řadě a to meziročně o 5%.Pokles byl tažen především zhoršením vývozu automobilů a stavebních strojů do USA a zhoršením vývozu chemikálií do Číny.Pokles exportu do Číny v listopadu dosáhl tempa 5,4%. Vývoz do celé Asie se snížil o 5,7%. Vývoz do USA se snížil o 12,9%.Japonské dovozy se meziročně snížily o 15,7%, což byl největší pokles od října 2016. Trh počítal s poklesem o 12,7%.Celková bilance dosáhla deficitu ve výši 82,1 mld. JPY oproti trhem očekávanému deficitu 369 mld. JPY