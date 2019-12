Solek v Rumunsku podepsal kontrakt s E.ON za půl miliardy

Česká fotovoltaická skupina Solek uzavřela desetiletou dohodu o závazném odběru (PPA) s E.ON Romania, předním hráčem na rumunském energetickém trhu. Celková hodnota transakce se odhaduje přibližně na 500 milionů korun.

Předmětem smlouvy je odběr elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ze čtyř solárních parků, které v Rumunsku Solek Group vlastní a provozuje. Smlouva je uzavřena na následující desetileté období. Solární parky mají celkový instalovaný výkon 8,5 MW a byly vybudovány v období 2012–2013. Jsou vybaveny moderní technologií a umístěné na jihu Rumunska. To je oblast s nejvyšším slunečním zářením a zároveň se snadnou dostupností z Bukurešti.

„Rumunsko má pro fotovoltaiku dostatečný sluneční osvit a do budoucna i šanci na nový efektivní systém její podpory,“ uvedl Zdeněk Sobotka, zakladatel a většinový majitel skupiny Solek, a doplnil: „Zatím tedy na trhu zůstáváme a zvažujeme i další investice.“

Skupina Solek na území Rumunska zrealizovala od roku 2012 už jedenáct projektů, z nichž zmíněné čtyři provozuje a dalších sedm prodala investorům.

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Solek disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.