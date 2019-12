Listopad se stal rekordním měsícem na hypotečním trhu

"Nižší úrokové sazby oživily hypoteční trh. Přesto z hlediska celkového objemu hypotečních úvěrů i jejich počtu bude rok 2019 slabý a nenapodobí úspěchy z minulých let," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech prozatím klesala v průběhu celého letošního roku. V listopadu 2019 dosáhla úrovně 2,35 procenta, což je o 0,43 procentního bodu méně než ve stejném měsíci před rokem. Oproti říjnu 2019 se průměrná úroková sazba snížila již jen mírně o 0,01 procentního bodu.

Tempo snižování úrokových sazeb na hypotékách se již téměř zastavilo. V následujících měsících lze očekávat, že již nebude docházet k výrazným výkyvům v nastavení úroků. Vzhledem k výši základní úrokové sazby v ekonomice jsou úroky na hypotékách na velmi nízké úrovni. Banky je stlačovaly dolů pod vlivem konkurenčního boje, nyní však již nemají velký prostor pro další snižování.



Snahou snižování úrokových sazeb bylo přilákat nové klienty. Těch oproti loňskému roku ubylo. Od ledna do listopadu 2019 bylo sjednáno 70 333 hypotečních úvěrů, což je oproti stejnému období loňského roku pokles o 22 579 hypoték. Výrazný pokles byl zaznamenán i z hlediska objemu poskytnutých hypoték. Zatímco za jedenáct měsíců loňského roku dosáhl objem hypotečních úvěrů celkové výše 203,48 miliardy korun, ve stejném období letošního roku to bylo pouze 163,60 miliardy korun.

Samotný listopad 2019 byl pro letošek rekordním měsícem. Celkem bylo sjednáno 7 305 hypotečních úvěrů za 18,30 miliardy korun, což jsou dosavadní maxima. Přesto lze s vysokou pravděpodobností říct, že letošní rok na hypotečním trhu bude slabý a nenapodobí úspěšný vývoj z minulých let.

Nejvýraznější překážkou pro nákup nemovitostí jsou jejich vysoké ceny. Svou roli sehrávají i přísnější doporučení ze strany České národní banky. Kombinace těchto faktorů snižuje dostupnost vlastnického bydlení v naší zemi. Růst cen se promítá i do výše nájmů, takže se celkově zhoršuje dostupnost bydlení. Situaci by prospělo, kdyby se začalo stavět více bytů. Tomu však brání stavební předpisy, které prodlužují a prodražují výstavbu.