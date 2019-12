Jak nepřijít o vyšší rodičovský příspěvek? Co zvýšení příspěvku znamená pro rodiče? Změny nastaly i v předškolní péči

Rodiče mají z navýšení rodičovského příspěvku velkou radost, změna ale přinesla řadu otázek. Od nového roku nastane změn více. Mění se například i limit pro umístění dětí do 2 let věku v předškolní péči.



Rodičovský příspěvek by se měl podle rozhodnutí vlády od příštího roku zvednout ze současných 220 tisíc na 300 tisíc korun. Nyní už chybí jen podpis prezidenta, kvůli kterému by měl Miloš Zeman dokonce přerušit dovolenou. Co zvýšení příspěvku znamená pro rodiče? Není potřeba nikde žádat, celková částka rodičovského příspěvku se automaticky zvedne všem rodinám, kterých se navýšení týká. Tyto rodiny budou informovány dopisem, který budou úřady práce odesílat poté, co prezident novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše. Nemusíte proto o navýšení žádat na úřadě. Výši rodičovské si určí každý rodič sám dle svých potřeb. Odvíjí se ale od předchozích příjmů, tedy denního vyměřovacího základu. Pokud rodič z nějakého důvodu nedoloží předchozí příjmy, bude od nového roku maximální hranice čerpání stanovená na 10 000 Kč, u vícerčat na 15 000 Kč. V opačném případě je maximální hranice srovnatelná s peněžitou pomocí v mateřství.

Pokud chcete rodičovskou prodloužit, nebo zkrátit, stačí poslat žádost, kterou najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Formulář se dá poslat poštou i online. Při změně se od celkové částky (220 tisíc korun) odečte již vyplacená částka a zbytek se přepočítá podle požadované délky.

Rodiče se často zajímají o to, jak vyčerpat navýšení do 4 let věku jejich dítěte. "Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité pomoci v mateřství, pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit bude od nového roku 10 000 Kč měsíčně (15 000 Kč u vícerčat). Tuto částku pak můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte," odpovídá MPSV na webu.

Další obavy panují mezi matkami ohledně návratu do zaměstnání. "Do práce je možné se vrátit a souběžně pobírat rodičovský příspěvek," vysvětluje MPZV. Rodiny, které nedoložily příjem, budou mít od nového roku nárok na vyšší měsíční čerpání. "Maximální hranice čerpání se zvýší ze 7 600 Kč na 10 000 Kč," dodalo MPSV.

Nemění se jen výše rodičovské

Změní se i limit ro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí se zvýší od 1. 1. 2020 na 92 hodin. "Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí/ dětské skupiny na 92 hodin měsíčně a nepřijdete o rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje," vysvětluje MPSV.

Větší zastání budou mít i rodiče po úmrtí jednoho nebo více dětí z vícerčat. "Nově bude mít ministryně práce a sociálních věcí pravomoc rozhodnout o nepřepočítání výše rodičovského příspěvku při úmrtí jednoho nebo více dětí z vícerčat. Bude tak existovat možnost individuálně reagovat na citlivou situaci rodin a lépe jim pomoci," dodalo MPSV.