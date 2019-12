FT: USA a Čína spolu uzavřely obchodní dohodu "fáze 1"

USA a Čína oznámily, že došlo k dojednání vzájemné částečné obchodní dohody pojmenované pracovně jako "fáze 1".V rámci dohody se Čína zavazuje k odběru amerického zemědělského zboží v rozsahu cca 40-50 mld. USD ročně, má zpřísnit ochranu duševního vlastnictví a zakázat nucené transfery technologií. Dále se Čína zavázala neznehodnocovat úmysl vlastní měnu a usnadní přístup amerických firem na svůj trh.Celkově by Čína měla z USA odebrat v následujících 2 letech zboží a služby nejméně za cca 200 mld. USD Ze strany USA nebudou zavedena nová cla a cla již fungující pro čínské zboží v hodnotě cca 120 mld. USD budou snížena na polovinu tedy 7,5%. Cla ve výši 25% budou i nadále platná pro cca 1/2 čínského dovozu v souhrnné hodnotě cca 250 mld. USD . Případné další redukce budou otázkou budoucích jednání.Dohoda by měla být podepsána v lednu příštího roku a platit by měla od února.Americký prezident Trump uvedl, že jednání o dalších fázích dohody by měly začít okamžitě. Ministr obchodu k tomu upřesnil, že žádný pevný časový rámec stanoven nebyl.