ČNB ponechá sazby beze změny (Komentář,Ranní zpráva z finančního trhu)

Nálada německých průmyslníků měřená indexem IFO se podle našeho názoru v prosinci mírně zlepšila. Finální odhad evropské inflace žádné překvapení nepřinese. Zajímavé bude naopak dnešní zasedání České národní banky. Ta ponechá úrokové sazby sice beze změny, dva z členů bankovní rady však zřejmě opět zvednou ruku pro jejich růst.

Nálada německých průmyslníků mírně lepší

Dnes bude zveřejněn prosincový IFO index. Ten by se měl mírně zvýšit. Náladu německým průmyslníkům pravděpodobně vylepšila obchodní dohoda mezi Čínou a Spojenými státy a výsledky britských voleb. Z domácích faktorů je to nízký stav zásob v oblasti průmyslu, který slibuje vyšší produkci a neutuchající ochota spotřebitelů utrácet.

V eurozóně bude zveřejněn finální odhad listopadové inflace. Jádrová složka bude potvrzena na úrovni 1,3 %, celková inflace pak na 1,0 %. V příštím roce by se úroveň celkové inflace měla postupně přibližovat té jádrové.

Euro v poklidu

Společná evropská měna se včera pohybovala v pásmu 1,113-1,117 USD/EUR. Na dolní hranici tohoto pásma dnes ráno i otevírá. Hůře na tom včera byla britská libra. Ta už umazala většinu svých povolebních zisků. Vrásky jí dělá snaha Borise Johnsona prosadit zákon, který by zakazoval prodloužení přechodného období pro vystoupení Velké Británie z EU. To by mělo skončit už za rok.

ČNB ponechá sazby beze změny

Česká národní banka ponechá úrokové sazby na dnešním zasedání beze změny. Ve prospěch jejich stability hovoří zpomalující výkonnost domácí ekonomiky, nižší růst spotřeby domácností i pomalejší růst mezd. Inflaci nad 3% tolerančním pásmem bude ČNB zřejmě interpretovat jako dočasnou odchylku. Tisková konference se však zřejmě ponese v jestřábím tónu. Očekáváme, že dva členové bankovní rady zvednou ruku pro zvýšení sazeb (Vojtěch Benda a Tomáš Holub), zbytek bude zřejmě hlasovat pro ponechání sazeb na stávající úrovni. Riziko ale je, že výsledek utkání nakonec bude 4:3. Trh v současné době dává prosincovému zvýšení sazeb zhruba 15% šanci. O něco vyšší pravděpodobnost vidí v Q1 20 (25 %). Poté ve svých cenách zahrnuje už postupné uvolňování měnové politiky. Více jsme se zítřejšímu zasedání ČNB věnovali zde: http://bit.ly/36FCgYI.

Koruna se drží pod 25,50 CZK/EUR

Koruna se stále drží poblíž nejsilnějších hodnot za posledního půl roku. Ani během úterního obchodování se nad hranici 25,50 CZK/EUR nevrátila. V pozitivní náladě jí stále udržuje lepší situace ve vnějším prostředí i očekávání dnešního zasedání ČNB.