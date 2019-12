Bankovní účet místo občanky i podpisu. Novinka čeká na schválení

Komunikace s úřady by mohla být brzy stejně snadná jako přístup do internetového bankovnictví. Na schválení Senátem čeká novela, která by umožnila zavedení takzvané bankovní identity.

Ta by umožnila použít stejné přihlašovací údaje do internetového bankovnictví i třeba k nahlížení do katastru nemovitostí nebo k podání daňového přiznání. Jednoduše řečeno - bankovní účet se může stát novou občankou i podpisem.

Klientské číslo nebo uživatelské jméno, heslo a třetí ověřovací prvek - například autorizační SMS zpráva, sken obličeje nebo otisk prstu. Tak nyní vypadá přihlašování do internetového bankovnictví. Od roku 2021 by ale mohly stejné údaje sloužit i ke komunikaci se státem.

"Já bych tu bankovní identitu přirovnal k takovému elektronickému průkazu totožnosti. Pokud jste klientem banky, máte zřízeno elektronické bankovnictví a umíte s ním pracovat, tak se nic jiného nepotřebujete učit," vysvětluje Filip Hanzlík z České bankovní asociace.

Přístup k elektronické komunikaci s úřady by tak rázem získalo pět a půl milionu lidí, kteří disponují internetovým bankovnictvím. O své údaje se ale nebudou muset obávat.

Novelu už schválila Poslanecká sněmovna. Nyní ji mají na stole senátoři. Pokud jí dají zelenou a zákon podepíše prezident, dostanou banky i úřady rok na to, aby se na ostrý provoz připravily.

"Tento návrh v postatě získal podporu napříč politickým spektrem. My jsme na tom intenzivně pracovali přes rok v podstatě se všemi stranami," přibližuje poslankyně Barbora Kořanová (ANO).

Založení a využívání bankovní identity bude nepovinné. A její nucené využívání zatím není v plánu ani do budoucna.