Hypotéka: 6 faktorů, které ovlivňují schválení hypotéky

Konečně jste našli vysněný dům. Už se vidíte, jak ho zařizujete, trávíte čas na zahradě a s rodinou slavíte Vánoce. Jenže než vám bude říkat pane, čeká vás vyřizování hypotéky. Víte, jaké faktory mají vliv na to, zda vám banka peníze půjčí?

1. Podmínky ČNB

Při schvalování hypotéky dnes hrají hlavní roli podmínky ČNB. Výše dluhu nesmí být vyšší než 9 násobek čistého ročního příjmu klienta. A zároveň nesmí být měsíční splátky všech úvěrů vyšší, než 45 % čistého měsíčního příjmu. Banky mohou poskytovat hypotéky do maximální výše 80 % LTV, to znamená, že 20 % z částky nemovitosti musí doložit žadatel z vlastních zdrojů.

2. Příjem

Banku zajímá čistý měsíční plat za posledních 6 měsíců. Ve zkušební době hypotéku nedostanete. Smlouva na dobu určitou už nemusí být problém.

Pokud je žadatel OSVČ, musí doložit 1 - 2 daňová přiznání, včetně potvrzení o zaplacení daní a bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu. Některé banky zajímá obrat, jiné čistý výdělek. Jelikož podnikatelé využívají daňovou optimalizaci, mají přístup k hypotéce často ztížený. V daňovém přiznání vyjde nízký příjem a nemusí na úvěr dosáhnout.

Je-li váš příjem nedostatečný, můžete k sobě přizvat spoludlužníka. Partnera/partnerku, rodiče nebo již dospělé děti. Akceptovatelný je i příjem z pronájmu.

3. Výdaje klienta

Mít dostatečný příjem je jedna věc, rozumné výdaje věc druhá. Pokud banka shledá, že byste s měsíční splátkou překročili oněch 45 % příjmu, máte smůlu. Do limitu se počítají všechny úvěry včetně kreditních karet apod.

4. Bezdlužnost

Pokud máte záznam v bankovním či nebankovním registru, hypotéku možná nedostanete. A týká se to nejen současných dluhů, v registrech zůstáváte několik let. Pokud jste dlužili v minulosti třeba mobilnímu operátorovi a teď jste čistí, banka tuto informaci dostane a je jen na ní, jak s ní naloží.

5. Věk

Hypotéku lze schválit klientům ve věku od 18 let výš. Maximální věk pro splacení hypotéky je ve většině bank 70 let, někde i 75 let. V praxi to znamená, že pokud je žadateli 50 let, může žádat o úvěr se splatností maximálně 20 (resp. 25) let.

6. Odhad nemovitosti

Banky poskytují hypotéky jen do určité výše LTV – zástavní hodnoty nemovitosti. LTV se nemusí shodovat s kupní cenou. Často je kupní cena nadhodnocena a kupující má pak problém získat požadovanou částku. Odhad nemovitosti závisí na mnoha faktorech – technickém stavu, lokalitě, dispozici, velikosti budovy a pozemku, přístupu k nemovitosti, právních vadách apod.