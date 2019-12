Rekonstrukce mostu pod Hněvínem (Most) skončí v polovině příštího roku

Rekonstrukce mostu pod Hněvínem, který je součástí silnice I/13, je v současné době jedním z největších dopravních problémů v Mostě. K úplné uzavírce provozu jednosměrného jízdního pruhu došlo letos v březnu, a to v úseku od směrového rozdělení ve směru z Litvínova do Mostu po křižovatku se silnicí I/13 v zatáčce u Souše. Rekonstrukce mostu v praxi znamená zbourání původního mostu, který byl v nevyhovujícím velmi špatném stavu, a výstavbu nového. „Během rekonstrukce jsme museli upravit projekt i harmonogram. Zdržení způsobilo založení mostních pilířů, čímž jsme se dostali realizací některých technologií až do nevyhovujícího zimního období. Nyní musíme práce přerušit do doby příznivého počasí, což bude někdy v březnu či dubnu. Se zprovozněním počítáme v polovině příštího roku,“ popsal aktuální situaci vedoucí provozního úseku Správy Chomutov Vít Plechatý. Ani tak ale opravy mostů v okolí Mostu neskončí. ŘSD plánuje rekonstrukce dalších mostů, jejichž stav je velmi špatný.

Důležitým bodem jednání primátora se zástupci chomutovské Správy ŘSD byl také stav přípravy zkapacitnění silnice I/27 mezi Mostem a Litvínovem. „Na trase stavby nyní připravujeme projektovou dokumentaci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí. S velkou pravděpodobností se potvrdí, že stavba nemá významný vliv na životní prostředí, a budeme moci pokračovat stavebním řízením,“ popsal současnou přípravu stavby vedoucí úseku výstavby Marek Sotona. Za předpokladu hladkého průběhu přípravy ŘSD počítá se zahájením stavby v roce 2024. Mostecký primátor Jan Paparega upozornil na výskyt řady inženýrských sítí v trase stavby.

V souvislosti s touto stavbou i dalšími plánovanými opravami povrchů a mostů zástupci magistrátu upozornili na chystanou rekonstrukci tramvajové tratě a na včasné řešení případné kolize více projektů.

V rámci koordinační schůzky zástupci ŘSD a mosteckého magistrátu dále řešili otázky týkající se údržby komunikací ve správě ŘSD a odstraňování bodových závad. V souvislosti se zprovozněním přeložky silnice III/2565 z Mostu na Mariánské Radčice je nutné ze strany ŘSD vypořádat vlastnické vztahy objektů, přičemž toto vypořádání nemá vliv na zprovoznění této silnice.