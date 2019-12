Brno: O svátcích dojde ke změnám v městské hromadné dopravě

16. prosinec 2019

(mesz) – O vánočních svátcích i na Silvestra musejí počítat pasažéři v brněnské MHD se změnami v jízdním řádu. V podvečer Štědrého dne nahradí denní linky noční autobusové spoje, které budou jezdit do rána následujícího dne. Podobná situace nastane na Silvestra. V sobotu 21. prosince si zájemci přijdou tradičně na několik míst pro plamínek betlémského světla do Betlémské tramvaje.

Na Štědrý den 24. prosince budou pro linky městské dopravy jezdit zhruba do 15 hodiny jako sobotní jízdní řády. Denní linky po 16. hodině postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky N89 až N99 se spojením v uzlu Hlavní nádraží, a to v časech 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 hodin. Dále pak budou v běžném nočním provozu až do 6:00 hodin následujícího dne s doplněním mimořádných spojení ve 2:30 a 3:30 hodin. V době od 21 do 23 hodin budou v nejvytíženějších úsecích vybraných linek řazeny posilové spoje.