Ve vánočním období nastanou změny v provozu městské dopravy ve Zlíně

Ve vánočním období nastanou změny v provozu městské dopravy

publikováno: 17.12.2019

Zlín – Dopravní společnost Zlín-Otrokovice upozorňuje na mírnou úpravou jízdních řádů MHD v období od 23. prosince do 1. ledna. Provoz podle jízdních řádů pro běžné pracovní dny bude obnoven od čtvrtka 2. ledna – v tento a v následující den ještě bez školních spojů.

„Obyvatelé Zlína a Otrokovic jsou již zvyklí na to, že o Vánocích a na přelomu starého a nového roku dochází v provozu MHD k určitým odchylkám. Ani letos tomu nebude jinak. V období Vánoc a v závěru kalendářního roku mají žáci a studenti prázdniny a řada zaměstnanců čerpá dovolenou. Proto se v těchto dnech snižuje i poptávka po využívání MHD. Koneckonců svou řádnou dovolenou si chtějí o Vánocích vybírat i někteří řidiči,“ vysvětlil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Tzv. prázdninové jízdní řády (neboli „letní a zimní omezení“) budou platit v pracovních dnech mezi svátky, což bude letos pouze v pátek 27. prosince a v pondělí 30. prosince. Trolejbusy a autobusy DSZO budou po tyto dva pracovní dny jezdit podle prostředního sloupce časových údajů na zastávkových jízdních řádech („Pracovní dny L a Z“), tedy ve stejném rozsahu jako o hlavních letních prázdninách.

Podle jízdních řádů pro soboty, neděle a svátky budou jezdit vozidla MHD ve dnech 25.–26. prosince a ve dnech 28.–29. prosince.

Zvláštní omezení – jako v minulých letech – bude uplatněno ve večerních hodinách na Štědrý den v úterý 24. prosince a poslední den v roce v úterý 31. prosince. Pro večerní omezení v uvedených dnech (po 17. hodině na Štědrý den a po 21. hodině na Silvestra) platí samostatné jízdní řády. Na letácích ve vozidlech i na zastávkách budou zveřejněny odjezdy posledních pravidelných spojů i odjezdy dalších spojů, které budou zajišťovat minimální dopravní obslužnost na linkách v pozdějších večerních hodinách. Na páteřních trasách na Jižní Svahy a do Otrokovic se budou trolejbusové linky 6 a 2 střídat, takže do Otrokovic spoje pojedou přibližně po 30 minutách, na Jižní Svahy po 20–30 minutách. Přehled posledních spojů z konečných stanic o Štědrém dnu a na Silvestra je přiložen jako příloha k této tiskové zprávě.

Dopravní společnost upozorňuje, že v úterý 31. prosince, přestože jde o pracovní den, budou jezdit vozidla MHD podle jízdních řádů pro soboty, neděle a svátky (s již zmíněným večerním omezením).

Do štědrovečerních jízdních řádů bude i v tomto roce začleněn mimořádný autobusový spoj pro návštěvníky noční bohoslužby v poutním kostele ve Zlíně-Štípě. Bude odjíždět označený jako linka 36 v úterý 24. prosince ve 21:56 z Náměstí Práce, pojede přes Vršavu, Kostelec, kolem hřbitova a poutního chrámu ve Štípě a zajede ještě pro návštěvníky bohoslužby do Velíkové. Zpět pojede tento spoj v 0:22 hodin z Velíkové, zastaví opět u kostela ve Štípě a po trase linky 36 se bude vracet přes Kostelec do Zlína. Ve Zlíně pojede tento autobus po trase linky 36 až na zastávku Dlouhá, potom po lince 31 do vozovny na Podvesné XVII. Ve směru do Štípy mohou cestující využít také spoj linky 5 s odjezdem ve 22.21 ze zastávky Náměstí Práce; bude u něho zajištěna návaznost od spoje linky 2 z Otrokovic.

Zvláštní jízdní řády pro toto období jsou již zveřejněny na internetových stránkách www.dszo.cz.

