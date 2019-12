Nová technika má zrychlit odklízení sněhu ve Zlíně

Nová technika má zrychlit odklízení sněhu

publikováno: 17.12.2019

Zlín - Technickým službám Zlín budou během zimy navíc pomáhat kamery a meteorologický informační systém.

Technické služby Zlín se starají o 267 kilometrů komunikací a 167 kilometrů chodníků a cyklostezek. Pro práci městských silničářů je ale typická také údržba ploch. Jen rozloha parkovišť v centru Zlína činí 33 000 čtverečních metrů, dalších 16 000 pak představují točny autobusů. Použitelné musejí zůstat během zimy i přechody pro chodce a zastávky MHD. „Ruční údržba samozřejmě není ani rychlá, ani ekonomická. Daleko efektivnější je mechanizace. Proto jsme pořídili nové stroje v podobě chodníkového sypače a dálkově ovládaného stroje pro ta nejhůře přístupná místa jako jsou úzké chodníky a především zastávky. Předpokládáme, že díky tomu dojde k rychlejšímu odstranění následků zimního počasí,“ vysvětluje Jakub Černoch. Strojní park Technických služeb Zlín se před zimou rozšířil také o výkonný traktor Valtra. Ten bude nasazován hlavně v kopcovitých lokalitách, jako jsou paseky v okolí Jaroslavic či Kudlova.

Technickým službám i během této zimy budou pomáhat moderní technologie. Jde především o silniční meteorologický informační systém METIS, jehož součástí jsou tři meteostanice s kamerovým výstupem. Kromě toho mohou využít i tři kamery dopravního podniku, k dispozici jsou navíc veřejné online kamery. „Zkušenost s využitím informací z kamerových systémů je velmi dobrá. Pro řízení zimní údržby z pohledu rychlé reakce na případné lokální změny jsou již prakticky nenahraditelné,“ říká ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

„I přes nákup nové techniky a intenzivnějšího zapojování moderních technologií ale stále platí, že vše nemůže být uklizeno hned. Komunikace a chodníky jsou tak pro účely zimní údržby rozděleny do čtyř kategorií podle priority. Nicméně, nákupem nové techniky je cesta, jak tyto časy zrychlovat, což je náš cíl,“ řekl radní Michal Čížek.

Ty nejdůležitější úseky komunikací musí být v pořádku do čtyř hodin, u chodníků tato lhůta činí 12 hodin. Naopak u těch ve čtvrté kategorii se následky sněžení odstraňují do 72 hodin. Pro představu – do první, tedy prioritní kategorie, spadá 44 kilometrů komunikací a 16 kilometrů chodníků.

Ovšem ne o všechny komunikace na území Zlína se prostřednictvím Technických služeb Zlín stará město. Například u silnic I. třídy je to starostí Ředitelství silnic ČR, u II. a III. tříd pak zimní údržbu objednává kraj.

V listopadu pracovníci městské společnosti navíc ještě rozvezli a doplnili posypové nádoby, kterých je po celém městě více než 700. Ve vybraných lokalitách jsou navíc připraveny k použití ještě pytle se směsí písku a soli – těch je přes 400.