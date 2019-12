Evropané se nedobře zapsali na celém světě. A teď to dostávají nazpátek - Mnislav Zelený (Video)

Nepobírá dotace a granty, není zaměstnán nikde na univerzitě, může říkat to, co si myslí a to, co vidí. A mladým vzkazuje: Žádné stipendium, vzít batůžek, makat, vydělat si a pak studovat. Antropolog a cestovatel Mnislav Zelený je hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí.

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

