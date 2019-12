Graf dne: Globální akcie se dle RSI(14) dostaly do překoupené oblasti

Akciové indexy předvádějí v posledních týdnech excelentní výkony. Wall Street navyšuje historická maxima po uzavření dohody na obchodní smlouvě mezi USA a Čínou. Příliš pozadu nezůstává ani Evropa, když se hlavní německý akciový index DAX drží od historických maxim na vzdálenost dvou procent a široký index Stoxx Europe 600 v pondělí dokonce na rekordech uzavřel. V podobném duchu se obchodují také globální indexy. Akcie strmě rostou, přestože stále nenastal obrat ve zpomalování globální ekonomiky. Zároveň však v současnosti chybí rizika, která by měla akciové trhy výrazně ohrozit. Dnešní graf globálního MSCI akciového indexu však ukazuje, že býci jsou ve své manické fázi, která by nemusela mít dlouhého trvání. Oblíbený oscilátor RSI(14) se po dvou týdnech dostal opět do překoupené oblasti a dnes se přehoupl přes úroveň 74. Býkům tak hrozí blížící se vrchol optimismu a návrat trhů na reálnější úrovně.

Indikátor RSI(14) ukazuje na blížící se vrchol optimismu. Pravděpodobnost korekce narůstá. Zdroj: Bloomberg