Stát v lednu zpoplatní dalších 900 km silnic. Kde bude vybírat mýto? MAPA

Nový mýtný systém začal platit 1. prosince. Před vjezdem do České republiky se musejí všechna vozila zaregistrovat do systému a mít nainstalované elektronické zařízení. “Zkušenosti z provozu ukazují, že zbylých přibližně 114 tisíc řidičů bude dojíždět do ČR postupně v dalších týdnech a měsících. Aktuálně je mají řidiči instalované v 247 tisících vozidlech,” doplnilo ministerstvo dopravy.

Z českých dopravců je registrováno už více než 95 procent.