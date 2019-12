Otevírací doba poboček České pošty ke konci roku 2019

Česká pošta v předvánočním provozu od 18. do 23. prosince 2019 prodlužuje na vybraných poštách otevírací dobu, a to o 45,5 hodin týdně na 16 poštách. Konkrétně se jedná o tyto pobočky:

Pošta Standardní otevírací doba Rozšířené hodiny pro výdej balíků Navýšení otevírací doby o x/hod týden Termíny Pošta s Balíkovnou Příbram 2 Po-Pá 08:00 - 11:00, 13:00 -18:00,

So 08:00 - 10:00 Pá 08:00 - 18:00, So 08:00 - 12:00, Po 08:00 - 18:00 6 20.12. - 23.12.2019 Balíkovna 2 Příbram 5 Po-Pá 08:00 - 11:00, 13:00 -18:00,

So 08:00 - 10:00 Pá 08:00 - 10:00, So 08:00 - 12:00, Po 08:00 - 18:00 6 20.12. - 23.12.2019 Nová Ves nad Lužnicí PO, ÚT, ČT, PÁ 08:45 - 10:45, 14:45 - 15:45, ST 08:45 - 09:45, 14:45 - 16:45 PO 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 1 23.12.2019 Brno 2 Po-Pá 8:00 - 20:00,

So 8:00 - 15:00,

Ne 8:00 - 19:30 st, čt, pá + po 7:00 - 21:00 8 18.12.-20.12. + 23.12.2019 Balíkovna 1 Bílovec 1 Po-Pá 8:00 - 12:00, 13:00-18:00

So 8:00 - 10:00 So 8:00 - 11:00 1 21.12.2019 Balíkovna 1 Praha 2 Po-Pá 8:00-19:00,

So 9:00-13:00 So 8:00-13:00 1 21.12.2019 Balíkovna 1 Praha 4 Po-Pá 8:00-20:00,

So 9:00-13:00 So 8:30-13:00 0,5 21.12.2019 Balíkovna 1 Praha 413 Po-Pá 8:00-18:00 So 8:00-13:00 5 21.12.2019 Hřebeč Po 8:00-11:00, 15:00-17:00

Út,Čt,Pá 8:00-11:30, 13:00-15:30

St 8:00-12:00, 15:00-18:00 Po 8:00-11:00, 15:00 - 18:00 1 23.12.2019 Kladno 6 Po-Pá 8:00-18:00

So 8:00-11:00 So 8:00-12:00 1 21.12.2019 Hudlice Po,St 8:00-11:00, 15:30-18:00,

Út,Čt,Pá 07:00-12:00 So 8:00-10:00 2 21.12.2019 Hýskov Po, St 8:00-11:00, 15:00 - 18:00

Út 7:00-11:00

Čt 8:00-12:00

Pá 7:00-12:00 So 8:00-10:00 2 21.12.2019 Nučice Po 8:00-11:00, 13:00-17:00,

Út 8:00-11:00,

St 8:00-11:00, 15:00-18:00,

Čt,Pá 8:00-11:00,

13:00-15:30 So 8:00-11:00 3 21.12.2019 Třebotov Po,St 8:00-11:00, 14:00-17:30,

Út 8:00-11:00,

Čt,Pá 8:00-11:00, 13:00-15:00 So 8:00-11:00 3 21.12.2019 Úhonice Po,St 8:00-11:00, 15:00-18:00,

Út 8:00-11:00,

Čt,Pá 8:00-11:00, 13:00-15:00 So 8:00-11:00 3 21.12.2019 Zadní Třebaň Po,Čt 7:00-11:30

Út 10:30-11:30

St 13:30-18:00

Pá 12:30-15:00 So 8:00-10:00 2 21.12.2019

Obecně na všech poštách platí, že pokud na poštu dorazí klienti před zavírací dobou, budou odbaveni, a to i když bude ve frontě čekat více klientů. Pracovníci své pracoviště neopustí, dokud nebude odbaven poslední čekající klient ve frontě. Důraz je kladen především na co největší počet otevřených přepážek tak, aby byli klienti obslouženi co nejrychleji ve stanovené otevírací době.

Na poštách s Balíkovnou a vyvolávacím systémem je proces výdeje balíku v současné době nastaven tak, aby byli klienti efektivně odbavováni a nedocházelo k „přeplňování“ pošt. Pokud klient využije na poště s Balíkovnou službu Zrychlený výdej balíků, je v průměru odbaven za méně než 3 min., a to včetně doby čekání.

Ve dnech státních svátků 24. až 26. prosince 2019 dojde také k úpravě otevírací doby poboček. Na Štědrý den bude otevřeno 18 pošt s upravenou pracovní dobou. Ve dnech 25. a 26. prosince 2019 budou všechny pošty uzavřeny. Seznam poboček a úpravu otevíracích hodin naleznete ZDE (xlsx, 16kB).

Na Nový rok 1. ledna 2020 bude pro veřejnost otevřena pošta Praha 012 na Pražském hradě. NA ostatních poštách bude provozní doba upravena. Konkrétní změny naleznete ZDE (xlsx, 16kB).

Provozní dobu Call centra v období vánočních a novoročních svátků 2019/2020 naleznete ZDE (pdf, 193kB).