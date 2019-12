Zastavení výroby vyjde Boeing až na miliardu měsíčně, potíže pocítí i dodavatelé

Rozhodnutí zastavit od ledna výrobu letadel 737 MAX přijde amerického výrobce letecké techniky Boeing možná až na miliardu dolarů měsíčně. Tvrdí to část analytiků, kteří poukazují na to, že firma nemá v úmyslu propouštět a patrně poskytne podporu i dodavatelům. Ti evropští ale potíže zřejmě pocítí, jejich akcie dnes v reakci oslabují. Z problémů naopak těží evropský konkurent Boeingu, společnost Airbus.



Zastavení výroby letadel 737 MAX, která po dvou tragických haváriích s 346 oběťmi na životech nesmějí od letošního jara do vzduchu, oznámil Boeing v pondělí. Z provozu v Rentonu u Seattlu na západě Spojených států ale nehodlá propustit žádného ze zhruba 12.000 zaměstnanců, neplánuje pro ně ani nucenou dovolenou.



"Odhadujeme, že Boeing má z výroby letadel MAX ztrátu skoro dvě miliardy dolarů měsíčně, po zastavení výroby se to ale až na nulu nesníží," sdělili analytici banky JPMorgan ve zprávě svým klientům. Předpokládají, že kvůli nákladů na zaměstnance a podpoře klíčových dodavatelů, jako je Spirit AeroSystems, více než polovina těchto ztrát zůstane. Analytici společnosti Jefferies pak ztráty odhadují na 730 milionů dolarů měsíčně.

V reakci na zprávu o zastavení výroby dnes klesají akcie evropských dodavatelů Boeingu, zatímco akcie Airbusu, tedy hlavního konkurenta, zpevňují asi o půl procenta. Výrazně klesly akcie společností Senior a Safran, ale také akcie menších dodavatelů, jako je Melrose Industries. Hned v pondělí se zpráva o zastavení výroby negativně odrazila na ceně akcií hlavního dodavatele Boeingu, jímž je Spirit AeroSystems.

Akcie samotného Boeingu již ve včerejším obchodování zaznamenaly největší pokles za poslední dva měsíce a uzavřely se ztrátou 4,3 %. V dnešní předobchodní fázi pak odepisují dalších 1,5 %.

Boeing uvedl, že zaměstnanci, kterých se pozastavení výroby týká, budou dál pracovat v pozicích souvisejících s letadly 737, případně je firma dočasně přeřadí na jiné projekty.



Kvůli problémům s letadly 737 MAX o polovinu klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk firmy. Meziročně se propadl o 51 procent na 1,17 miliardy dolarů (zhruba 27 miliard Kč). Celkové tržby firmy pak ve čtvrtletí klesly o 21 procent na 19,98 miliardy dolarů.



Společnost čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.