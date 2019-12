91 US firem z indexu Fortune 500 má efektivní sazbu zdanění 0%

Podle studie amerického levicově laděného think tanku Institute on Taxation and Economic Polici téměř 100 firem z indexu Fortune 500 neplatilo v roce 2018 tedy po daňové reformě nového prezidenta Donalda Trumpa žádné daně . Přesněji řečeno 91 firem z 500 sledovaných mělo efektivní sazbu federální daně 0%. V této skupině, která probíhá napříč všemi sektory ekonomiky je také několik velkých firem jako například Amazon , Starbucks, Chevron, Netflix, GM. Levi Straus, Nvidia a další.Trumpova reforma stanovila firemní zdanění zisků na úrovni 21%.V rámci sledované skupiny bylo ziskových (platilo daně ) 379 firem. Průměrná sazba zdanění se pohybovala na 11,3%. 57 firem platilo daně vyšší než stanovených 21%.Pokles průměrné sazby zdanění znamená, že státní pokladna reformou přišla o cca 74 mld. USD z firemních daní.Efektivní daňová taxa je počítána ze srovnání objemu zaplacených daní vůči hrubému zisku firem.