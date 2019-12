Kdo dosáhne na vyšší rodičovský příspěvek? Poslanci o tom budou dnes rozhodovat.

Vyšší rodičovská i pro rodiny, které mají dítě mladší čtyř let a příspěvek již vyčerpaly. To je požadavek ministryně Maláčové, pro který již získala senát. Obstojí ale i v hlasování sněmovny? Poslanci o tom budou dnes rozhodovat. Stále ještě není rozhodnuto, jak to bude od příštího roku s rodičovským příspěvkem. Ten by se měl zvýšit na 300 tisíc korun pro jedno dítě a 450 tisíc korun pro vícerčata. Není ale stále jisté, koho všeho se dotkne. Platit přitom má již od 1. ledna. Zatímco ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová by ráda viděla příspěvek nejen pro děti nově narozené od roku 2020 a pro rodiče dětí, které příspěvek aktuálně pobírají na dítě do čtyř let věku, ale také pro rodiče dětí do čtyř let, kteří již svůj příspěvek dočerpali a vrátili se – třeba i z důvodů finanční tísně – do práce. K zvýšení příspěvku by mělo dojít od 1. ledna 2020, stále ale není rozhodnuto, jak to s ním vlastně bude. O rodičáku se totiž rozhoduje souběžně se schvalovaním daňového balíčku, kolem kterého je rovněž hojně emocí a zdržování. S verzí, kterou požaduje Maláčová, se ztotožňuje senát, jasno ale není ve sněmovně. Poslanci se k projednávání znovu vrací v úterý 17. listopadu odpoledne. Na úterním jednání by se politici, vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti zákona, měli definitivně dohodnout. Zákon pak ještě musí podepsat prezident, ten s tím počítá, ač od počátku tohoto týdne až do konce roku čerpá dovolenou.

Sněmovna je nakloněna spíše původní vládní verzi, podle níž by přidáno měli dostat jen rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou k lednu dávku ještě pobírat. Tuto verzi podporují zástupci ANO a komunisté. Pro pozměňovací návrh, který přiznává navýšení všem rodičům dětí do čtyř let, je ČSSD a opoziční strany ODS, SPD a KDU-ČSL.



Doplnění redakce:

V EU máme druhý nejnižší podíl dětí do věku tří let navštěvujících jesle/mateřskou školku. Ne náhodou máme i jeden z nejnižších podílů žen pracujících na zkrácený pracovní úvazek (ČR 11%, EU 31, Německo a Rakousko 47%).