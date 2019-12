Čas na změnu úrokových sazeb nenazrál (Tematické analýzy)

Česká národní banka bude ve středu 18. prosince rozhodovat o nastavení úrokových sazeb. Změnu úrokových sazeb valná většina finančního trhu nečeká, ale existují spekulace na zvýšení úrokových sazeb. Podle nás čas ke změně úrokových sazeb nenazrál.

Poslední zasedání ČNB v letošním roce dle našeho názoru posun v nastavení měnové politiky nepřinese. Přesto nebude bez zajímavosti. Na minulém hlasování zvedli ruku pro vyšší sazby již tradičně Vojtěch Benda a k němu se přidal Tomáš Holub. Tomáš Holub explicitně vyjádřil, že se mírně přiklání k tomu, že bude na měnovém zasedání tento týden opět hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb.

Data zveřejněná od minulého zasedání potvrdila zpomalování české ekonomiky a to mírně rychlejším tempem, než s čím počítala prognóza ČNB. Růst HDP ve třetím čtvrtletí dosáhl 2,5 %, když ČNB čekala 2,7 %. V mezikvartální dynamice to představuje zpomalení z 0,6 % na 0,4 %. Růst mezd je sice stále relativně vysoký, ale také zpomaluje. Ve třetím čtvrtletí růst průměrné mzdy zbrzdil na 6,9 % meziročně po předchozím tempu 7,2 %, zatímco ČNB čekala nezměněné tempo. Slábnutí výrobního sektoru dokládá pokles průmyslové výroby, která má v české ekonomice velkou váhu a také vývoj předstihových indikátorů, které se dále zhoršily. Poslední zveřejněné údaje navíc ukázaly i nečekané zhoršení indexu nákupních manažerů v eurozóně.

Důležitým momentem z domácí ekonomiky ovšem byl nárůst inflace v listopadu. Ten sehrává určitou psychologickou roli, protože překračuje toleranční pásmo. Současně vyvolává otázku, zda se vyšší úroveň aktuální inflace nemůže přenést do inflačních očekávání.

Pro čtvrté čtvrtletí ČNB předpokládala kurz koruny 25,70 CZK/EUR a její skutečná úroveň je nepatrně silnější na 25,60 CZK/EUR.

V současnosti ovšem koruna posiluje v reakci na snížení nejistot kolem brexitu a obchodních válek. Právě snížené nejistoty mohou být společně s vyšší aktuální inflací argumentem ve prospěch vyšších úrokových sazeb.

My se domníváme, že ke zvýšení úrokových sazeb na zasedání 18. prosince nedojde. ČNB ale dále bude komunikovat možnost zvýšení úrokových sazeb. Poměr hlasování by měl zůstat 6:2 ve prospěch stabilních sazeb, ale nelze vyloučit, že se najde ještě jeden hlas pro vyšší sazby. Dle našeho názoru ekonomika zjevně zpomaluje, mezera výstupu se zavřela a v příštím roce bude negativní. Inflace nyní bude až do února na vyšších úrovních, a poté pravděpodobně začne klesat. S výší inflace pro nejbližší měsíce už ČNB neudělá prakticky nic. Nárůstu inflačních očekávání v současné situaci brzdící ekonomiky a nedostatku inflace v zahraničí se neobáváme. Vnější nejistoty sice klesly, ale stále zůstávají markantní. Paradoxní jistotou se stalo, že brexit bude. Nicméně jeho dopady v tuto chvíli stále velmi nejisté jsou. A v obchodních válkách jsme toho za poslední dva roky slyšeli tolik, že opatrnost je stále na místě.